Doi tineri din Soroca, de 20 și 22 de an, care au ucis cu bestialitate un bărbat din Ocolina, acum urmează să-și afle pedeapsa

Procuratura Soroca anunță finalizarea urmăririi penale și trimiterea în judecată a doi tineri de 20 și 22 de ani, acuzați de comiterea unui omor cu deosebită cruzime asupra unui bărbat din satul Ocolina, în noaptea de 14 septembrie 2025, informează stiripesurse.md

Potrivit materialelor din dosar, inculpații au mers pe timp de noapte la domiciliul victimei din satul Ocolina, unde, pe fondul unui conflict, i-au aplicat bărbatului multiple lovituri cu pumnii, până când acesta și-a pierdut cunoștința.

Anchetatorii spun că agresorii și-au continuat acțiunile violente, legând picioarele victimei cu o funie și târând-o cu un cal spre pădurea aflată în extravilanul localității, la aproximativ trei kilometri distanță. Unul dintre suspecți conducea calul, în timp ce celălalt lovea victima pentru a o împiedica să ceară ajutor.

Ajunși la marginea pădurii, cei doi i-au dezlegat picioarele bărbatului, după care i-au înfășurat aceeași funie în jurul gâtului și l-au tras din nou după cal. Cum moartea nu a survenit imediat, aceștia au efectuat mai multe acțiuni de sugrumare, fapt care a dus în final la decesul victimei.

Pentru a ascunde urmele infracțiunii, făptașii au acoperit corpul neînsuflețit cu frunze. Ambii tineri au fost reținuți și se află în arest preventiv.

Conform Codului penal, infracțiunea de omor comis cu deosebită cruzime se pedepsește cu până la 20 de ani de închisoare sau detențiune pe viață.