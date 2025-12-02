Un lot de 2305 kg de carne separată mecanic de pui contaminată cu Salmonella plasat sub restricție

Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA)au plasat sub restricție oficială un lot de 2305 kg de carne separată mecanic de pui, provenit din import, după ce analizele de laborator, prelevate de Postul de inspecție la frontiera Leușeni, au confirmat prezența bacteriei Salmonella.

Întregul lot a fost pus sub restricție oficială, direct la depozitul importatorului. Ulterior, conform procedurilor legale,lotul de carne contaminată va fie tratat ca subprodus de origine animală nedestinat consumului uman, în condiții de siguranță, sub supravegherea ANSA.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor reiterează angajamentul său de a monitoriza strict toate produsele alimentare importate și îndeamnă consumatorii să achiziționeze carne și produse din carne exclusiv din locuri autorizate, care respectă normele de siguranță alimentară.

fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

