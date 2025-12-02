Oamenii lui Șor încep să părăsească „corabia” – Tatiana Cociu renunță la mandatul de primar al municipiului Orhei

După ce condamnatul fugar Ilan Șor a anunțat că închide toate „proiectele sociale” și nu mai sprijină aleșii locali ai blocului „Pobeda” astăzi, 2 decembrie, primărița de Orhei, Valentina Cociu, a anunțat că renunță la mandat. 

„Cu mare regret vă anunț. Îmi dau demisia. Eu și colegii mei suntem amenințați cu arestări doar pentru că lucrăm pentru oameni, iar locuitorii orașului și ai țării sunt supuși presiunii și amenzilor. Nu mai putem garanta rezultate și suntem nevoiți să închidem toate proiectele noastre”, a declarat Tatiana Cociu. (Sursa foto: orhei.md)

 


