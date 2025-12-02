Lansarea cărții care schimbă mentalități și vindecă tăceri – „Cartea pentru fetițe. Ghid despre menstruație” de Lilu Ojovan.

Pe 29 noiembrie curent, Biblioteca Publică Șuri a devenit mai mult decât un spațiu al lecturii. A devenit un loc al adevărului spus cu blândețe, al curajului cultivat cu răbdare și al educației care vindecă. Lansarea volumului „Cartea pentru fetițe. Ghid despre menstruație” de Lilu Ojovan a fost nu doar un eveniment cultural, ci o adevărată lecție de viață, o întâlnire menită să rupă tăceri vechi și să deschidă drumuri noi pentru o generație de fete, care au dreptul să crească libere, informate și fără frică.

Pentru multe dintre participante, aceasta nu a fost o simplă lansare de carte. A fost prima dată când au auzit vorbindu-se deschis, sincer și cu naturalețe despre un subiect, considerat mult timp „rușinos” sau „interzis”. Într-un cadru cald, lipsit de judecăți și de tabu-uri, fetițele și mamele au descoperit că întrebările sunt firești, iar răspunsurile pot fi spuse cu respect și iubire.

„Astăzi, la Șuri, am sădit curaj în sufletele fetelor”, au spus organizatorii – și nu este o metaforă exagerată. A fost o zi în care s-a vorbit despre corp cu respect, despre emoții cu blândețe și despre schimbare cu încredere. A fost o zi în care fiecare fetiță a simțit că este firească, frumoasă și suficientă așa cum este.

Cartea prezentată nu este un simplu ghid informativ. Ea spune, pe înțelesul fetelor, ce înseamnă menstruația, dar merge mult mai departe: vorbește despre acceptare, despre demnitate și despre relația sănătoasă cu propriul corp. Este o carte care nu învață doar biologie, ci îi învață pe copii să nu se teamă de sine însele.

Autoarea, Lilu Ojovan, a vorbit cu emoție și sinceritate, reușind să creeze o legătură autentică cu publicul tânăr. Nu a predat, nu a impus și nu a judecat, ci a ascultat, a explicat și a încurajat. Fiecare întrebare a fost primită cu deschidere, fiecare nelămurire- cu răbdare. Nu a existat rușine. Nu a existat teamă. Doar dorință sinceră de a înțelege.

„Această carte nu explică doar un proces biologic. Ea vindecă tăceri, dărâmă rușini și deschide inimi.” Aceste cuvinte rezumă cel mai bine impactul volumului. Pentru unele mame, evenimentul a fost o revelație, o confirmare că subiecte delicate pot fi abordate frumos, fără traumă, fără frică, fără constrângere.

În multe familii, menstruația este încă un subiect evitat sau tratat stângaci. Fetele cresc adesea cu rușine, temeri și confuzie, învățând mai degrabă din zvonuri decât din informații corecte. Iar această carte vine să repare o ruptură veche dintre generații – oferind un limbaj comun, sincer și cald, între mame și fiice. La Biblioteca Publică Șuri, educația nu este doar informare, este grijă, este adevăr spus cu iubire, este viitor construit cu înțelepciune.

Acest eveniment a reconfirmat rolul bibliotecii ca instituție vie în inima comunității, un loc unde nu se vin doar cărțile la citit, ci se vin și sufletele la întărit. Aici, lectura nu este doar cultură, ci și vindecare. Aici, fiecare activitate este gândită ca o sămânță plantată în inimile copiilor. Pentru fetele prezente, această întâlnire a însemnat poate începutul unei alte relații cu propriul corp. Una fără rușine. Una fără frică. Una fără tăceri dureroase.

Evenimentul s-a încheiat cu aplauze, emoții și îmbrățișări. Fetele au plecat cu cartea în mână, dar și cu un sentiment nou în inimă: nu sunt singure. Sunt normale. Sunt puternice.

Mulțumirile organizatorilor s-au îndreptat către autoare, pentru curajul de a vorbi despre ceea ce mult timp a fost ignorat, dar și către fiecare mamă și fiecare fată care au ales să fie parte din această poveste.

Doinița STAMATI, directoarea Bibliotecii Publice Șuri, corespondentă VIP HTSJ (filiala Șuri)