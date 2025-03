Trei elevi ai Liceului Teoretic „Petru Rareș” din Soroca au fost premiați la un concurs de poezie

Concursul de poezie online pentru elevi, ediția a XVI-a, și-a desemnat câștigătorii! La această ediție au participat 450 de elevi, care au trimis peste 1350 de poezii. Concursul a reunit tineri talentați din România (Cluj, Iași, București, Brașov, Constanța, Bistrița-Năsăud, Timiș, Gorj, Olt, Brăila, Vaslui, Suceava și alte județe), precum și un număr semnificativ de participanți din Republica Moldova, inclusiv din Chișinău, Soroca și alte raioane.

Elevii au abordat teme variate. Cei mai mici au scris despre natură, anotimpuri (în special primăvara), familie (mama, bunica) și prietenie. Elevii mai mari au ales subiecte profunde precum iubirea, sensul vieții, războiul, credința, cartea, limba română sau destinul poetului.

Printre câștigătorii acestui concurs se numără și trei elevi soroceni de la Liceul Teoretic „Petru Rareș”: Condrea Anton, Levco Laura și Muntean Daniel, elevi ai clasei a VIII-a.

Daniel Muntean: „A fost o experiență foarte specială pentru mine. Am avut emoții interesante, un amestec de entuziasm și nerăbdare. Poezia este o formă de expresie foarte personală, așa că m-am simțit onorat să pot împărtăși gândurile mele cu alții. A fost provocator, dar într-un mod plăcut. Am întâlnit poeți talentați și am ascultat creații impresionante. M-a inspirat foarte mult să văd cât de diferit poate fi abordată poezia de la o persoană la alta. Este al doilea concurs de poezie la care am participat, iar la primul am obținut premiul I. Deși am mai trecut prin astfel de încercări, emoțiile au persistat. În continuare, doresc să particip la cât mai multe evenimente dedicate poeziei și altor concursuri.”.

Anton Condrea: „Acesta este al doilea concurs de poezie la care particip, iar la primul am obținut locul I. Doamna profesoară Nelea Zgardan m-a îndrumat să particip la ambele concursuri și m-a ajutat să-mi corectez gramatical unele greșeli din poezii. Aceste reușite mă motivează să particip și la multe alte concursuri viitoare.”.

Laura Levco: „Nu este prima dată când particip la un concurs de poezie. Experiențele anterioare m-au ajutat să îmi îmbunătățesc stilul și să capăt mai multă încredere. Am ales să particip deoarece îmi place să scriu și consider că este o oportunitate de a-mi exprima emoțiile. Am ales teme diverse deoarece mă reprezintă. Eminescu este o sursă de inspirație. Mama simbolizează iubirea și sprijinul necondiționat. Copilăria este o perioadă magică, iar dragostea este cel mai profund sentiment. Prin aceste teme, am dorit să transmit emoții sincere.”

Cristina Prisacari-Ilieș, directoarea Liceului Teoretic „Petru Rareș”, a subliniat importanța acestor concursuri: „Noi suntem întotdeauna în căutare de concursuri. Aceasta este, într-un fel, misiunea instituției, pentru că, prin intermediul concursurilor, elevii noștri reușesc să se afirme și în afara instituției de învățământ, iar asta le oferă posibilități mult mai mari. Concursul respectiv este identificat și de către profesorii noștri de română și, evident, mă bucur foarte mult că elevii noștri au reușit să se plaseze pe locuri de frunte. În principiu, orice rezultat este binevenit. Așadar, rezultatele pe care le au elevii reprezintă gradul de implicare atât al profesorului, cât și al elevului, dar sunt și o formă de promovare a numelui instituției de învățământ. Comisia Metodică Limbă și Comunicare din instituția noastră este foarte activă. Se implică deseori în diferite concursuri și activități, pentru că ne dăm bine seama că activitatea extracurriculară este la fel de importantă ca și cea academică, ba pe alocuri chiar și mai importantă.”.

Nelea Zgardan, profesoara de limba și literatura română, care i-a îndrumat pe elevi, a descris poezia ca pe o artă nobilă: „Dragostea de frumusețe este gust. Crearea de frumusețe este artă. Arta scrisului e o poartă către frumuseți, plină de prospețime, de culoare, iar cuvântul construit are gust și mireasmă. Aidoma naturii, cuvintele ascund pe jumătate sufletul din ele, iar poezia e îngerul care-și caută aripile printre cuvintele noastre. Astfel, Condrea Anton, Levco Laura și Muntean Daniel, elevi ai Liceului Teoretic „Petru Rareș”, își doresc de ani de zile să fie constructori de cuvinte, argumentând că literatura e o lume a frumuseții. Și o fac prin poezie, participând la diverse concursuri. La fel și de această dată, au dovedit că poezia e ambasadorul artelor frumoase.”.