Tradițiile românești trec Prutul – eveniment de suflet la Drochia

Pe 18 octombrie curent, Centrul Cultural Drochia a găzduit un eveniment remarcabil „Tradițiile românești trec Prutul”, organizat în cadrul proiectului „Arta Populară și Meșteșugul Românesc”, finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova și implementat de Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, România, în parteneriat cu Direcția Cultură și Turism Drochia.

Acest spectacol deosebit a fost onorat de prezența domnului Alexandru Bratu, managerul Școlii Populare de Arte „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu și coordonator al proiectului; domnul Gheorghe Țurcanu, directorul Școlii de Arte Pelinia; domnului Vitalie Lozovan, directorul Școlii de Muzică pentru Copii Drochia; domnului Igor Jidraș, vicepreședinte al Raionului Drochia.

Pe scena Centrului Cultural au evoluat cu o prestație deosebită: corul mare al Școlii de Muzică pentru Copii din orașul Drochia „Appassionato”, dirijat de doamna Oxana Granevschi-Zvarici; Andrei Vasilache, elev al Școlii de Muzică Drochia; Ansamblul de Dansuri Populare „Izvoraș”, conducător artistic Valentina Cocitov; Ansamblul Folcloric „Flori de Romaniță” al Școlii de Arte Pelinia, coordonat de Mariana Țurcanu; Ansamblul de Instrumente Aerofone al Școlii de Arte Pelinia, profesor Victor Burlacu; Ansamblul de Dansuri Populare „Spicuşor”, Școala de Arte Pelinia, profesoară Alexandra Bianca Burlacu. Fiecare interpretare a fost ca o simfonie a emoțiilor.

Oaspeții din România – Ansamblul „Maria Lătărețu” al Școlii Populare de Arte din Târgu Jiu, dirijor Andrei Carcalicea; interpreții: Ștefan Popescu, instrumentist, doctor , domeniul instrumente aerofone, Maria Loga, Carmen Felicia Sarcina, Carcalicea Cîrciu Elena Amelia, Nicoleta Lătărețu și ansamblul popular „Cheile Oltețului” din Polovragi, instructor coregraf Andreea David – au adus pe scena drochiană energia autentică a tradițiilor românești, oferind un spectacol plin de culoare, emoție și unitate sufletească.

În cadrul evenimentului, au fost vernisate expoziții de artă populară, realizate de meșterul popular Iurie Cucuietu, membru al Uniunii Meșterilor Populari din Republica Moldova; Tamara Cucuietu, directoarea Centrului de Creație a Copiilor Drochia, precum și meșteri populari din România: Daciana Ungureanu – artă decorativă; Claudia Drăghescu – țesături și cusături, Alina Coconu -iconografie, Gheorghe Cîrje- împletituri din nuiele, Marian Măgureanu – olărit.

Evenimentul a culminat cu un moment important: semnarea Acordului de colaborare dintre Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu și Direcția Cultură și Turism a Consiliului Raional Drochia, fiind un pas important în consolidarea legăturilor culturale dintre România și Republica Moldova, dar și în dezvoltarea proiectelor comune dedicate promovării tradițiilor și artei populare.

Tradiția este firul nevăzut care ne leagă prin rădăcini. Ea este o comoară spirituală consacrată, pe care nu trebuie să o uităm, deoarece ea reafirmă legătura vie dintre comunitățile și valorile noastre. Obiceiurile reprezintă un îndemn patriotic remarcabil, precum spunea Alexei Mateevici: „N-avem două limbi și două literaturi, ci numai una, aceeași cu cea de peste Prut”.

Ilinca PÎNZARI, corespondentă VIP HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor Droc