Cabinetul lui Alexandru Munteanu prinde contur: Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță sunt noile „achiziții”

De către
OdN
-
0
199

Premierul care urmează să fie propus de președinta Maia Sandu și votat de deputați, continuă să-și completeze echipa. Următoarele trei nume sunt Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță.

Valeriu CHIVERI este diplomat de carieră, a fost ambasador al Republicii Moldova în Ucraina și este este propus pentru funcția de Viceprim-ministru pentru Reintegrare.

   Eugen OSMOCHESCU, expert cu peste 25 de ani de experiență în elaborarea, implementarea și evaluarea strategiilor, politicilor și reformelor instituționale pentru creșterea competitivității economice, este propus pentru a conduce Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
   Andrian GAVRILIȚĂ, cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul economic, este un profesionist cu o vastă expertiză în politici publice și afaceri internaționale. Este propus pentru a prelua conducerea Ministerului Finanțelori.

Articolul precedentDeputata Parlamentului Republicii Moldova, Anastasia Nichita: „Încercați să fiți mai pozitivi și o să vedeți că viața e frumoasă.”
Articolul următorTradițiile românești trec Prutul – eveniment de suflet la Drochia
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.