Cabinetul lui Alexandru Munteanu prinde contur: Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță sunt noile „achiziții”

Premierul care urmează să fie propus de președinta Maia Sandu și votat de deputați, continuă să-și completeze echipa. Următoarele trei nume sunt Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță.

Valeriu CHIVERI este diplomat de carieră, a fost ambasador al Republicii Moldova în Ucraina și este este propus pentru funcția de Viceprim-ministru pentru Reintegrare.