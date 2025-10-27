Cabinetul lui Alexandru Munteanu prinde contur: Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță sunt noile „achiziții”

Premierul care urmează să fie propus de președinta Maia Sandu și votat de deputați, continuă să-și completeze echipa. Următoarele trei nume sunt Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță.
Valeriu CHIVERI este diplomat de carieră, a fost ambasador al Republicii Moldova în Ucraina și este este propus pentru funcția de Viceprim-ministru pentru Reintegrare.
Eugen OSMOCHESCU, expert cu peste 25 de ani de experiență în elaborarea, implementarea și evaluarea strategiilor, politicilor și reformelor instituționale pentru creșterea competitivității economice, este propus pentru a conduce Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
Andrian GAVRILIȚĂ, cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul economic, este un profesionist cu o vastă expertiză în politici publice și afaceri internaționale. Este propus pentru a prelua conducerea Ministerului Finanțelori.