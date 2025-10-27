„I-a mai duceți-vă voi dracului cei cu perfecțiunea, că în 5 minute te uită toți…” – Directorul unui gimnaziu a murit la doar 35 de ani

De către
OdN
-
0
461

Sergiu Opaeț, directorul Gimnaziului „Ion Creangă” din satul Teleșeu, raionul Orhei, s-a stins din viață la vârsta de doar 35 de ani. Anunțul a fost făcut de către Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău și a șocat comunitatea pedagogică din țară.

Într-un necrolog, instituția menționează că„plecarea timpurie a domnului Sergiu Opaeț lasă un gol irecuperabil în rândul comunității noastre”.

Ca masterand al programului Management Educațional din cadrul Facultății de Științe ale Educației, acesta „s-a distins prin seriozitate, viziune inovatoare și o dorință constantă de a-și aprofunda cunoștințele pentru a modela un viitor mai bun pentru elevii săi și pentru instituția pe care o conducea cu devotament”, iar ca profesor, drept „un pilon al educației din mediul rural”.

Universitatea a transmis condoleanțe familiei îndoliate, rudelor și colectivului Gimnaziului „Ion Creangă”.

Anterior, pe 4 octombrie, Sergiu Opaeț a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj din spital: „M-au ajuns masteratele, recalificările și directoriile și dorința de a fi bun în toate. Știți ce… i-a mai duceți-vă voi dracului cei cu perfecțiunea, că în 5 minute te uită toți, iar tu într-un final lupți pentru 5 minute din viața ta”.

Autor: Constantin TCACI, tv8.md


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentTradițiile românești trec Prutul – eveniment de suflet la Drochia
Articolul următorCetatea Soroca și-a închis porțile pentru mai multe luni: cum totuși o puteți vizita?
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.