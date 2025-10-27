„I-a mai duceți-vă voi dracului cei cu perfecțiunea, că în 5 minute te uită toți…” – Directorul unui gimnaziu a murit la doar 35 de ani

Sergiu Opaeț, directorul Gimnaziului „Ion Creangă” din satul Teleșeu, raionul Orhei, s-a stins din viață la vârsta de doar 35 de ani. Anunțul a fost făcut de către Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău și a șocat comunitatea pedagogică din țară.

Într-un necrolog, instituția menționează că„plecarea timpurie a domnului Sergiu Opaeț lasă un gol irecuperabil în rândul comunității noastre”.

Ca masterand al programului Management Educațional din cadrul Facultății de Științe ale Educației, acesta „s-a distins prin seriozitate, viziune inovatoare și o dorință constantă de a-și aprofunda cunoștințele pentru a modela un viitor mai bun pentru elevii săi și pentru instituția pe care o conducea cu devotament”, iar ca profesor, drept „un pilon al educației din mediul rural”.

Universitatea a transmis condoleanțe familiei îndoliate, rudelor și colectivului Gimnaziului „Ion Creangă”.

Anterior, pe 4 octombrie, Sergiu Opaeț a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj din spital: „M-au ajuns masteratele, recalificările și directoriile și dorința de a fi bun în toate. Știți ce… i-a mai duceți-vă voi dracului cei cu perfecțiunea, că în 5 minute te uită toți, iar tu într-un final lupți pentru 5 minute din viața ta”.

