Tinerii talentați din Visoca cuceresc podiumul olimpiadelor școlare

Fiecare elev poartă în suflet un vis. Unii visează să cucerească lumea științelor, alții își doresc să strălucească în lumea literelor sau a limbilor străine. La IPLT „Visoca”, aceste visuri prind contur prin muncă zilnică, prin ore petrecute alături de profesori dedicați și prin dorința sinceră de a demonstra că poți mai mult.

Anul acesta, elevii liceului nostru au demonstrat că perseverența și pregătirea asiduă nu rămân niciodată fără răsplată. Olimpiadele raionale au fost dovada clară că aici, la Visoca, cresc elevi talentați și hotărâți.

Un exemplu de dăruire ne-a oferit colega noastră, Golovei Tatiana, care a reușit să obțină premiul I la limba franceză, de la etapa raională, având alături o profesoară minunată, doamna Loreta Bîcu. Tatiana nu s-a oprit aici, demonstrând că pasiunea pentru știință merge mână în mână cu dragostea pentru limbile străine, obținând și premiul III la biologie, sub îndrumarea doamnei Stela Catlabuga

Tot pe podiumul locului I a urcat și Maxim Ciuntu, elev în clasa a VIII-a, care a strălucit la olimpiada de informatică, pregătit cu grijă de profesoara Ema Țaulean. Rezultatele bune la limba franceză au continuat prin munca și seriozitatea Arina Cialic și Alexandrina Struțescu, eleve ce au obținut premiul II, ghidate, fiind, tot de profesoara Loreta Bîcu.

Nici la limba și literatura română nu ne-am lăsat mai prejos. Arina Jidraș și Damian Macovețchii au reușit să urce pe treapta a treia a podiumului, cu ajutorul profesoarelor Galina Taran și Eugenia Berladean, demonstrând cât de frumoasă este limba noastră atunci când este cunoscută cu adevărat.

La biologie, Volnițchi Ion, elev în clasa a XI-a a luat locul III, având-o alături pe profesoara de biologie. De asemenea, Ana Vacari, o elevă silitoare din clasa a IX-a, a obținut premiul III la limba franceză, îndrumată de profesoara Maia Nosatii.

Performanțele la Limba franceză au fost completate și de colegii mai mari, Maria Cebotari și Carina Cernopolc, ambele din clasa a XII-a, care au obținut premiul III, alături de aceeași profesoară, Loreta Bîcu.

Și pentru mine, acest an a însemnat o provocare frumoasă. Am reușit să obțin premiul III la Limba franceză, alături de doamna Loreta Bîcu, și premiul III la olimpiada de informatică, unde am fost ghidată de doamna Ema Țaulean. Fiecare diplomă, fiecare punct obținut, ascunde ore întregi de muncă, emoții și încrederea că, pas cu pas, putem ajunge mai sus.

Privind în urmă, pot spune cu mândrie că rezultatele elevilor de la IPLT „Visoca” nu sunt întâmplătoare. Ele sunt rodul unei colaborări frumoase dintre profesori dedicați și elevi motivați. Este dovada clară că, atunci când îți dorești și muncești, nimic nu e imposibil.

Cujba Ruxanda, membrul CE Visoca