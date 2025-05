„The Little Samurai’s Challenge Cup” aduce aurul la Florești: Toți cei 12 sportivi s-au întors campioni de la Tulcea

Peste 220 de tineri luptători de Kyokushin karate din România și Republica Moldova s-au confruntat în spiritul onoarei și disciplinei la a IV-a ediție a Concursului județean școlar „The Little Samurai’s Challenge Cup”, desfășurat recent la Tulcea. Remarcabil, toți cei 12 sportivi ai Centrului de Creație al Copiilor Florești au urcat pe podium, dovedind că perseverența și caracterul se formează încă de la cele mai fragede vârste.

Organizat pentru al patrulea an, concursul școlar de Karate Kyokushin „The Little Samurai’s Challenge Cup” a devenit un reper al mișcării sportive dedicate celor mici, promovând valori precum respectul, disciplina și spiritul de fair-play. Ediția din acest an, desfășurată la Tulcea, a adunat peste 220 de participanți din diverse structuri educaționale și sportive din România și Republica Moldova, de la școli gimnaziale și asociații sportive școlare, până la palate și centre de creație ale copiilor.

Unul dintre cele mai impresionante rezultate a fost cel obținut de tinerii karateka ai Centrului de Creație al Copiilor Florești. Trimiși în competiție sub îndrumarea domnului Igor Statnic, toți cei 12 sportivi au obținut medalii, într-un bilanț perfect:

Locul I : Constantinovici Constantin, Delia Evelina, Melnic Maxim, Pegza Nichita, Revenco Cristian, Sochirca Ion, Tighineanu Matei, Untură Alexandru.

: Constantinovici Constantin, Delia Evelina, Melnic Maxim, Pegza Nichita, Revenco Cristian, Sochirca Ion, Tighineanu Matei, Untură Alexandru. Locul II : Robu Damiana, Barbaros Victor

: Robu Damiana, Barbaros Victor Locul III: Rotari Amelia, Urechi Andrei

Rezultatul a fost întâmpinat cu mândrie, dar și cu modestie de conducătorul echipei:

„Nu a fost un campionat al campionilor, ci un campionat al celor ce stau la începutul perfecționării în Karate Kyokushin! Dar cel mai important, că a fost un Campionat al Copiilor, bazat pe respect, calm și bunul simț!”, a declarat domnul Igor Statnic.

Competiția de la Tulcea nu doar că a premiat excelența sportivă, ci a și creat un mediu propice dezvoltării personale și sociale a copiilor. Kyokushin, cunoscut pentru rigoarea sa și pentru accentul pus pe autocontrol și respect, devine astfel un instrument esențial în educația non-formală.

Rezultatele excelente obținute la „The Little Samurai’s Challenge Cup” confirmă că performanța nu este doar despre medalii, ci despre muncă, răbdare și caracter. Tinerii din Florești oferă un exemplu de implicare și pasiune, încurajați de antrenori dedicați și sprijiniți de comunitate. Pe viitor, acești mici samurai pot deveni nu doar campioni în sport, ci și în viață.

Ina RÎBALCHIN