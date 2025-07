Finanțări dubioase și afilierea cu doi politicieni fugari: Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc, în contextul unui val de dezinformare și propagandă din partea Federației Ruse. Sunt printre principalele motive care au lăsat fără licențe de emisie mai multe televiziuni: una la începutul acestui an, iar alte 15 – în 2024, transmite cusens.md. Am analizat cu atenție rapoartele depuse de aceste instituții de presă la Consiliul Audiovizualului, dar și constatările Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională, care le-a retras actele permisive pentru emisie și vă prezentăm, așa cum susțin autoritățile competente, televiziunile „grupului Plahotniuc-Șor”. Detalii, în anchetă.

Postul de televiziune MEGA TV, care a fost folosit pentru a promova imaginea politicianului fugar la Moscova, Ilan Șor, și a persoanelor din anturajul lui, este deținut, la fel ca și postul FAMILIA, de compania Real Radio SRL. Întâmplător sau nu, firma își are adresa juridică pe strada Ghioceilor, unde și-a avut sediul holdingul media, controlat de Vladimir Plahotniuc, un alt politician care se ascunde în străinătate de pedeapsă penală. Mai mult, în perioada 1 ianuarie 2022 – 18 iunie 2024, pe conturile Real Radio SRL au intrat peste nouă milioane de lei, bani proveniți de la două companii cu o reputație îndoielnică, conform autorităților. Este vorba de Horus SRL, firma ar fi afiliată structurilor din Federația Rusă și Casa Media Corp SRL, afiliată grupului Plahotniuc.

Constatările aparțin Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională, structură creată în 2016 pe lângă Guvernul Republicii Moldova. Din 2021, acest Consiliu a primit competențe noi, și anume – să verifice proveniența banilor companiilor și persoanelor care fac investiții de importanță pentru securitatea țării, dar și proprietarii sau beneficiarii efectivi ai acestora. Consiliul este format din reprezentanți ai 20 de instituții de stat și este prezidat de prim-ministrul Republicii Moldova. Ion Iordachi reprezintă Agenția Servicii Publice care asigură secretariatul Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională și a fost delegat să ne răspundă la întrebări.

ION IORDACHI, șef de direcție, Agenția Servicii Publice: Statul prin acest Consiliu și, respectiv, mecanism descris de lege încearcă, în primul rând, transparentizarea unor domenii investiționale care sunt de importanță pentru securitatea țării, deci sunt criterii foarte clare. Banii trebuie să aibă o proveniență curată ca să fie investiți în acest domeniu, inclusiv beneficiarii efectivi sau pe lanțul corporativ, persoanele trebuie să nu aibă antecedente, să nu aibă un șir de riscuri care pot pereclita securitatea țării. Reporter: Cum explicați că acest Consiliu a ajuns să analizeze companii din domeniul audiovizual? De ce nu face acest lucru, de exemplu, Consiliul Audiovizualului? ION IORDACHI, șef de direcție, Agenția Servicii Publice: Eu cred că sunt atribuții foarte distincte. Atribuțiile Consiliului Audiovizualului sunt mai mult pe conținut, Consiliul [pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională] urmărește, de fapt, fondatorii acestor companii sau beneficiarii efectivi.

Astfel, în urma verificărilor, pe 7 august 2024, Consiliul a retras licența de emisie a postului Mega TV pe un termen nedeterminat, mai exact, până când problemele identificate de Consiliu, și anume, afilierea cu grupul Plahotniuc-Șor, sunt înlăturate, prin schimbări la nivel de asociați sau beneficiari efectivi. Mega TV își continuă activitatea pe online. Iar FAMILIA a rămas fără licență 10 luni mai devreme, Consiliul Audiovizualului nu a prelungit-o, inclusiv, pentru că a fost amendat anterior pentru nerespectarea concepției generale a serviciului media audiovizual aprobat de CA. Iar cererile ulterioare de acordare a licenței au fost respinse, unul din motive fiind, o bănuială rezonabilă că postul Familia activa concertat împreună cu alte televiziuni care sunt înregistrate pe strada Ghioceilor, adică din holdingul media, controlat de Vladimir Plahotniuc.

VITALIE PAHOMOV, producător, Mega TV: Este încă o presiune asupra libertății de exprimare. Nu știu ce fel de pluralism va mai rămâne în societate, de unde oamenii vor primi informația, să zicem, alta decât cea care și-ar dori-o autoritățile. De aceea, este regretabil că asta se întâmplă în țara noastră.

Compania Horus SRL care activează în domeniul industriei energetice și a pompat bani în Real Radio SRL, ce deține Mega TV și FAMILIA, este fondată de firma Prominvest Development LTD din Marea Britanie, iar administrator este omul de afaceri, Valentin Balan. Compania britanică este deținută de fiica acestuia, Daniela Balan. Horus a făcut afaceri în Rusia încă în 1997. Iar în 2021 împreună cu firma rusească, Silovîe Mașînî, au participat la o licitație privind efectuarea unor lucrări la principalul furnizor și distribuitor de energie termică din municipiul Chișinău – Termoelectrica, ceea ce a provocat un scandal public. Asta, deoarece Silovîe Mașînî este o firmă aflată sub sancțiuni internaționale încă din 2018, condusă de omul de afaceri Alexei Mordașov, un apropiat al liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, conform presei ruse.

Am vrut să discutăm cu administratorul Horus despre transferurile de bani către cele două televiziuni, care au servit motiv pentru retragerea licențelor de emisie. Așa că îl căutăm la sediul firmei din Chișinău.

Asistenta lui Valentin Balan: Trimiteți pe e-mail o scrisoare de intenție, cu subiectul și așa mai departe, și eu am să transmit administratorului. Reporter: Dar domnul Valentin Balan este pe loc? Asistenta lui Valentin Balan: Nu este pe loc. E ocupat. Dacă vreți ceva de la șeful companiei trebuie să faceți din timp pentru că agenda este plină pe o săptămână înainte.

Am trimis o solicitare pe mail, dar, până la publicarea subiectului, nu am primit niciun răspuns.

Analizând istoricul companiei Real Radio SRL vedem că aceasta și-a schimbat de mai multe ori proprietarii. Întâmplător sau nu, în perioada 2010-2011 asociat unic era Olga Dociu care, ulterior, a lucrat la Horus Energy SRL, firmă deținută de Horus SRL până în februarie 2024. De asemenea, a activat și la Life Fitness, o altă companie fiică Horus SRL și firma britanică Prominvest Development Ltd. Din decembrie 2015 până în mai 2017, proprietarul Real Radio SRL a fost Dorin Pavelescu, un personaj din anturajul lui Vladimir Plahotniuc. În această perioadă, compania și-a mutat sediul pe strada Ghioceilor, unde și-a avut sediul holdingul media General Media Group SRL, afiliat lui Plahotniuc, din care făceau parte mai multe televiziuni. Tot atunci Real Radio SRL era administrată de Victoria Rusu, care în perioada 2017-2023, este asociat unic al afacerii. În prezent, firma este deținută de Elena Cudinova-Ghilescu. Femeia a lucrat, anterior, în calitate de arhitect în mai multe firme private. Am mers la sediul Real Radio SRL, de pe strada Ghioceilor, pentru a discuta cu Elena Cudinova-Ghilescu, dar paza nu ne-a permis accesul.

Reporter: Avem nevoie să vorbim cu cineva, administratoarea de la Mega TV, dacă ne permiteți să intrăm sau să-i anunțați dumneavoastră, vă rog. Paznic: Nu vă permit. Nu aveți acces, doar dacă o să se primească să iasă, eu nu știu.

Am telefonat-o pe Elena Cudinova-Ghilescu de câteva ori din fața instituției. I-am trimis și un mesaj, dar și o solicitare pe e-mail, însă nu ne-a răspuns. Pe lângă Horus SRL, activitatea Mega TV și FAMILIA a fost finanțată și de transferuri de la Casa Media Corp SRL, o compania fondată și administrată de același Dorin Pavelescu, care apare printre foștii proprietari ai Real Radio SRL. Dorin Pavelescu mai administrează compania Casa Media Plus SRL, care este deținută de firma olandeză, OTIV PRIME MEDIA BV, afiliată oligarhului fugar, Vladimir Plahotniuc. De asemenea, Casa Media Plus SRL își are adresa juridică tot pe strada Ghioceilor. Am mers și la sediul firmei Casa Media Corp SRL, care se află la această adresă, proprietate privată ce aparține părinților lui Dorin Pavelescu. Am găsit, însă, poarta încuiată. L-am telefonat pe Dorin Pavelescu pentru un comentariu la acest subiect. Fără succes, însă. L-am căutat pe Pavelescu și la fostul sediu al companiei Casa Media Corp SRL, unde în prezent se află posturile de televiziune One TV și Star TV.

Reporter: Dar dumnealui vine aici zilnic? Paznic: Da, vine, dar ei nu stau aici. Vin, pleacă. La ce oră, nu vă pot spune.

Ulterior, pe e-mail, Dorin Pavelescu ne-a răspuns că „relațiile comerciale cu compania Real Radio s-au desfășurat în condițiile legii și ale unui contract de vânzări încheiat conform uzanțelor comerciale, care a vizat spațiul publicitar”. De asemenea, a menționat că nu are „nicio relație personală, profesională sau comercială cu Vladimir Plahotniuc” și că nu gestionează, în prezent, activitatea companiei Casa Media Plus SRL, deoarece acum doi ani, a solicitat fondatorului să accepte demisia sa. Pentru că nu a primit un răspuns, susține că „a inițiat un litigiu pentru încetarea statutului său de administrator”. Dacă analizăm rapoartele de activitate, disponibile doar pentru anii 2022 și 2023, depuse de Mega TV și FAMILIA la Consiliul Audiovizualului, vedem că, în acești doi ani, au declarat încasări totale de peste nouă milioane de lei. Horus SRL nu se regăsește în lista companiilor cu care au semnat contracte de împrumut sau servicii de publicitate cu o valoarea mai mare de 200 de mii lei, în acești doi ani. În listă regăsim, însă, Casa Media Corp SRL, dar și Sales Platform SRL, o altă companie afiliată lui Plahotniuc.

Orizont TV, instituție media afiliată politicianului fugar Ilan Șor, a declarat în raportul depus la Consiliul Audiovizualului că în anul 2023 a încheiat contracte mai mari de 200 de mii de lei, pe lângă alte companii, cu firma Horus SRL, dar și Vibropribor SRL, care este deținută, la rândul ei, de Horus SRL, și firma britanică Prominvest Development LTD. Orizont TV a rămas fără licență în mai 2024. Asta, deoarece Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională a identificat multiple tranzacții care confirmă asocierea cu gruparea Plahotniuc – Șor. Orizont TV este deținut de compania Archidoc Group SRL, fondată de Cristina Gușan și administrată de Roman Gușan, cei doi fiind soți. De asemenea, Orizont TV își are sediul pe strada Ghioceilor din Chișinău, unde a activat holdingul media al lui Vladimir Plahotniuc. Nu este pentru prima dată când Orizont TV a rămas fără licență de emisie. În octombrie 2023 Comisia pentru Situații Excepționale, la solicitarea Serviciului de Informații și Securitate, i-a suspendat licența de emisie pe perioada stării de urgență deoarece a difuzat, în repetate rânduri, publicitate cu conținut ascuns în favoarea lui Ilan Șor, dar și din cauza bănuielii finanțării din surse obscure, odată cu preluarea conținutului de la postul TV6, la fel, conectat la Ilan Șor.

Postul de televiziune TV6, care este deținut de firma Media Resurse SRL, i s-a suspendat licența, pe perioada stării de urgență cu zece luni mai devreme decât postului Orizont TV, pentru că nu a informat corect publicul despre anumite evenimente din țară dar și războiul din Ucraina.

ALEXANDRU MUSTEAȚA, directorul Serviciului de Informații și Securitate: Orizont TV a prezentat mai multe contracte de autor cu prezentatori și un contract de prestare servicii cu Media Resurse SRL, care prevede locațiunea studioului și echipamentului tehnic, prestarea serviciilor de transport, editare video și publicitate pe paginile web, circumstanțe care denotă existența unei legături strânse între cei doi agenți economici.

Casa Media Corp SRL, deținută de Dorin Pavelescu, nu se regăsește în lista companiilor care au susținut prin contracte activitatea Orizont TV. În schimb, pe lângă Mega TV și FAMILIA, a încheiat, în 2022 și 2023, contracte de peste 200 de mii de lei cu alte șapte televiziuni, care au rămas fără licență pe parcursul anului 2024. Este vorba de TV6, ORHEI TV, CANAL 5, afiliate lui Ilan Șor și CANAL 2, CANAL 3, PRIME și Publika TV, afiliate lui Vladimir Plahotniuc. O altă sursă de finanțare pentru unele dintre televiziunile menționate mai sus, au fost și companiile afiliate, familiei Șor, dar și persoanelor din anturajul acestuia: Avia Invest SRL, DFM SRL și AEROFOOD SRL. Acestea au încheiat pe parcursul anilor 2022 și 2023 contracte mai mari de 200 de mii de lei cu TV6, Orhei TV, dar și cu Accent TV, care, la fel, în 2024 a rămas fără licență. Și Air Moldova este o altă sursă de finanțare a două din aceste televiziuni.

Să le luăm pe rând. Avia Invest SRL este firma care a luat în concesiune Aeroportul Internațional Chișinău și care, potrivit procurorilor, este beneficiara unor transferuri de circa 5 milioane de euro, proveniți de la Banca de Economii, din miliardul furat, fraudă pentru care Ilan Șor a fost condamnat la 15 ani de închisoare. Ilan Șor a fost președinte al Consiliului de administrare al Avia Invest SRL, fiind și beneficiar efectiv al companiei. Am mers la sediul companiei, dar nu am reușit să discutăm cu vreun reprezentant al acesteia.

Paznic: Am tras de ușă și nu e nimeni. Reporter: Nu este nimeni la Avia Invest? Paznic: La Avia Invest nu e nimeni.

Nici la telefon nu i-am găsit. Compania DFM SRL a fost deținută până ianuarie 2019 de Dufremol SRL, afacerea familiei Șor. Pe parcursul anului 2019, timp de jumătate de an, DFM SRL a avut-o drept asociat unic pe Ilona Şor, mama vitregă a lui Ilan Şor. În prezent, firma este deținută în proporție de 90 la sută de Geler Arie, cetățean din Israel, iar 10 la sută de Minayev Andriy, din Germania. Am mers la sediul companiei pentru a afla mai multe detalii. Am reușit, totuși, să discutăm la telefon cu reprezentantul prin procură a lui Andriy Minayev, unul dintre cei doi proprietari ai firmei.

STANISLAV MORARU, reprezentantul prin procură al lui Andriy Minayev: Noi am făcut reclamă. Am plasat reclamă. Reporter: Și ce sume, mai exact? STANISLAV MORARU, reprezentantul prin procură al lui Andriy Minayev: Eu, dacă sincer, la momentul acesta, trebuie să mă adresez la contabilitate. Reporter: Dar ce fel de reclamă ați postat? STANISLAV MORARU, reprezentantul prin procură al lui Andriy Minayev: Noi avem magazinele noastre, noi le promovăm, produsele, serviciile.

Iar unul dintre fondatorii Aerofood SRL este Vadim Fotescu, care în 2019 a ajuns în Legislativul de la Chișinău pe lista fostului partid „ȘOR”. În prezent, Aerofood SRL este deținută de patru persoane, printre care Anghelina Fleaghina, secretară a fostului partid „ȘOR”. Veaceslav Cerneț este, la fel, fondator, dar și administrator.

VEACESLAV CERNEȚ, administratorul Aerofood SRL: Noi nu doar cu companiile date de televiziune am încheiat contracte, dar și cu mulți alți prestatori din domeniul publicitar, pentru că suntem o companie în dezvoltare și tot așa. Respectiv, v-am spus, toată informația ce ține de evidență contabilă, financiară și tot așa este la contabilitate și noi trebuie să o verificăm. Reporter: De ce ați încheiat contracte anume cu aceste televiziuni care sunt afiliate cu Ilan Șor? VEACESLAV CERNEȚ, administratorul Aerofood SRL: Eu v-am spus că nu sunt doar televiziunile date. Și atât.

În ceea ce privește AIR Moldova SRL, aceasta a fost cea mai mare companie aeriană din Republica Moldova deținută de stat. Ulterior, firma a fost privatizată și avea datorii față de unele firme afiliate lui Șor. La sediul firmei nu am găsit pe nimeni, iar la telefon ni s-a spus că firma nu mai activează. Am trimis o solicitare pe e-mail, dar nu am primit niciun răspuns.

Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională, a lăsat fără licențe și posturile ITV și ATV, dar nu a menționat expres motivul. Iar postului Cotidianul TV i s-a retras licența pentru că nu a prezentat actele necesare pentru obținerea aprobării prealabile a investițiilor. Tot în 2024 li s-a suspendat licențele la posturile: ART-TV și NOAH TV. Canalului TVC21 i-a fost suspendată licența în 2025 pentru că nu a prezentat informații despre rulajele conturilor deschise în străinătate a beneficiarului efectiv, Iryna Konoval, care este și unul dintre proprietarii televiziunii.

NICHITA ROMENSCHII, prezentator, TVC21: Motivul oficial: probleme administrative legate de acționarii canalului. Considerăm că acest argument este absolut nefondat. La solicitarea Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale, au fost furnizate toate rapoartele financiare. Drept urmare, chiar și cu rapoartele financiare furnizate, autoritățile au considerat activitățile noastre incomode și poate chiar periculoase.

De fapt, mecanismul de suspendare sau retragere în afara stării de urgență a licențelor posturilor TV a fost legiferat printr-un proiect de lege votat pe 22 decembrie 2023. Inițial, proiectul dat prevedea o serie de intervenții pe mai multe acte normative, urmărind scopul „asigurării integrității și funcționalității pieței energiei electrice”. Însă, pe 18 decembrie 2023, cu patru zile înainte de votul final, proiectul a fost completat cu un amendament din partea deputatului Partidul Acțiune și Solidaritate, Radu Marian, care permite acestui consiliu să suspende sau să retragă licențele de emisie ale televiziunilor, în lipsa unei hotărâri din partea instanței de judecată, amendament care a fost votat de o majoritate parlamentară.

RADU MARIAN, deputat, PAS: Într-adevăr, a fost o procedură urgentă în afara etapelor obișnuite de promovare a unei inițiative legislative. Dar pentru că era final de an, pentru că expira starea de urgență și nu era niciun fel de mecanism legal prin care să putem să blocăm propaganda de război, am venit cu acest amendament. Trebuia să facem o alegere, fie admitem astfel de propagandă de război pe teritoriul Republicii Moldova, fie facem ceva. Și atunci am decis să facem ceva cu riscul că vor exista anumite critici. Noi suntem într-o situație unică în istoria recentă a Republicii Moldova în care avem un război la frontieră și avem un asalt frontal din partea Federației Ruse asupra Republicii Moldova: umpărarea de voturi, sunt din milioane de lei băgați în propagandă. Și vă dați seama că trebuie să facem ceva.

De cealaltă parte, Centrul pentru Jurnalism Independent, alături de alte organizații media și-au exprimat de câteva ori îngrijorarea față de existența și aplicarea acestui mecanism de revocare permanentă sau temporară a licențelor posturilor TV, care, potrivit lor, este incompatibil cu standardele internaționale.

CRISTINA DURNEA, juristă, Centrul pentru Jurnalism Independent: Condamnăm, în primul rând, modul în care acest tip de legislație a fost inserat în actualul cadru legal. Este vorba de o tradiție de pe vremuri mai puțin frumoase politice din Republica Moldova, care continue să fie păstrată. Să nu uităm că guvernările cu bune sau rele intenții se tot perindează. Dacă în prezent n-aș putea spune că aceste mecanisme au dus la încălcări foarte grave, atunci mi-e teamă să mă gândesc ce s-ar putea întâmpla, cum s-ar fi putut să fie aplicat acest mecanism anterior sau cine știe ce ne așteaptă în următoarele conjuncturi legislative.

Din cele circa 60 de televiziuni care emiteau pe teritoriul țării, aproape o pătrime dintre acestea au rămas fără licență de emisie, majoritatea fiind instituții de presă afiliate lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor.