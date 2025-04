 Tarifele din facturile la lumină vor fi mai ușor de suportat și vara, datorită sprijinului Uniunii Europene

În acest sens, Guvernul a aprobat astăzi proiectul de hotărâre ce prevede acordarea de compensații la factura de electricitate pentru lunile aprilie-august.Banii pentru compensații sunt prevăzuți în Pachetul energetic de patru miliarde de lei din cadrul „Bugetului PLUS”. Aceștia provin din Planul de Creștere Economică pentru Moldova în valoare de 1,9 miliarde de euro, transmite moldova1.md

„Cu sprijinul generos din partea Uniunii Europene vom acoperi acele creșteri de tarif pentru primii 110 KWh consumați. Am votat în ambele lecturi Bugetul PLUS. În componența acelui Buget PLUS era și pachetul energetic. Asta ne permite să avem acest program pe mai multe luni”, a declarat astăzi la Guvern ministrul Alexei Buzu.

Compensațiile vor fi incluse direct în facturile la electricitate de către furnizori „Compensațiile le oferim în factură. Astfel, noi primim rapoartele de la furnizori pe consumul efectiv pentru fiecare familie, după care noi rambursăm aceste costuri direct furnizorilor”, a precizat oficialul.

Potrivit proiectului, costul preconizat pentru perioada aprilie – august 2025 este de până la 162 de milioane de lei pe lună sau 810 milioane de lei pentru cinci luni de zile. Această sumă vizează aproximativ 1,2 milioane de gospodării. Menționăm că toată populația Republicii Moldova va beneficia de compensații la energia electrică până în decembrie.