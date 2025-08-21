Tabăra „Vocea tinerilor pentru mediu” – tinerii pot și trebuie să fie motorul schimbării

Între 17–20 august am avut ocazia să particip la tabăra „Vocea tinerilor pentru mediu” – patru zile care au însemnat mult mai mult decât simple activități. A fost un timp în care am învățat, dar și ne-am bucurat împreună.

Am legat prietenii frumoase, am schimbat experiențe și idei despre cum putem face comunitățile noastre mai curate și mai responsabile, am discutat deschis despre problemele de mediu și am descoperit cât de mult contează să avem curajul să ne facem vocea auzită.

Pe lângă sesiunile de instruire, am avut parte și de multă voie bună – jocuri de societate pe teme de mediu, discuții lungi, zâmbete și momente care cu siguranță vor rămâne în memorie.

Mulțumesc din suflet formatorilor și organizatorilor pentru energia și dedicația lor, pentru inspirația și căldura cu care ne-au ghidat. Datorită lor, fiecare zi a fost plină de sens și motivație. Tabăra a fost pentru mine un spațiu al prieteniei, al descoperirii și al încrederii că tinerii pot și trebuie să fie motorul schimbării.

Nicoleta PÎNZARI, elevă la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca