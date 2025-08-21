De la 26 august, în incinta Centrului multifuncțional Soroca va fi organizat procesul de examinare la proba teoretică a absolvenților școlii auto

Agenția Servicii Publice informează că, în incinta Centrului multifuncțional Soroca, situat pe adresa: municipiul Soroca, str. Ion Creangă, 19/1, va fi organizat procesul de examinare la proba teoretică pentru toate categoriile și subcategoriile, destinat persoanelor care au absolvit școli auto din unitățile administrativ-teritoriale deservite.

Totodată, aceste persoane vor putea susține proba practică doar la categoria „B”. Activitatea respectivă reprezintă un proiect pilot, implementat pentru o perioadă de trei luni, începând cu 26 august 2025. Procesul de examinare va fi organizat pentru: persoanele care au absolvit unități de instruire a conducătorilor auto din raioanele Soroca, Drochia și Florești; persoanele care solicită redobândirea dreptului de a conduce vehicule anulat sau retras pentru o perioadă de un an și mai mare, cu domiciliul în aceste unități administrativ-teritoriale.