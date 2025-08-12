Stații hidrologice automate au fost amplasate la Soroca și Florești. Moldovenii vor cunoaște mai bine starea vremii.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat va oferi date mai exact despre starea vremii și nivelul apei. Instituția a fost dotată cu stații meteorologice și hidrologice avansate, precum și cu 14 senzori pentru monitorizarea temperaturii și umidității solului. Echipamentele vor fi instalate în 18 localități din țară, transmite agrotv.md

Noile tipuri de stații vor furniza date în timp real despre temperatură, precipitații, umiditate și nivelurile râurilor, contribuind astfel la îmbunătățirea prognozelor meteo și a avertizării timpurii, luarea unor decizii rapide și informate în caz de fenomene extreme, susținerea fermierilor în alegerea momentului optim pentru semănat, irigare sau recoltare, gestionarea eficientă a resurselor de apă. Inițiativa are drept obiectiv creșterea rezilienței sectorului agricol în fața schimbărilor climatice și fenomenelor extreme.

Șapte stații moderne meteorologice, paisprezece senzori de temperatură și umiditate a solului, cinci stații hidrologice vor fi amplasate în UTA Găgăuzia, Taraclia, Căușeni, Hîncești, Basarabeasca, Cahul, Leova Giurgiulești, Vulcănești și Ceadâr-Lunga. Acestea au fost achiziționate cu suportul Guvernului Japoniei și al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Moldova.

Alte șase stații hidrologice automate, amplasate în bazinul râului Nistru, în Ocnița, Soroca, Florești, Criuleni, Ștefan Vodă și Vadul lui Vodă au fost dotate suplimentar cu pluviometre și senzori de măsurare a temperaturii și umidității aerului. Utilajele au fost modernizate cu sprijinul Suediei și PNUD.