Dezinformarea agresivă din partea Rusiei, care se amplifică în contextul alegerilor parlamentare din septembrie 2025, a ajuns în atenția presei străine. Renumita publicație The Economist a publicat un articol care relatează despre strategia Kremlinului de a răspândi falsuri.

Jurnaliștii străini au citat-o pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a declarat că acest tip de dezinformare este unul dintre cele zece moduri prin care Rusia încearcă să intervină în alegerile parlamentare din Republica Moldova… CITIȚI materialul integral penewsmaker.md


