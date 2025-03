Siegfried Mureșan: Vot final pentru 1,9 mlrd. de euro, cel mai mare sprijin din istoria R. Moldova

Plenul Parlamentului European a aprobat, marți, cu 499 de voturi Pentru și 117 Împotrivă, Facilitatea de Creștere și Reforme pentru Republica Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro. Acesta este cel mai mare instrument european de sprijin din istoria Republicii Moldova.

„Ca negociator-șef al Parlamentului European pe acest dosar, sunt foarte bucuros că am obținut votul final pe acest instrument, iar banii vor ajunge în curând în Republica Moldova. După trei luni de negocieri, am agreat un acord pe această facilitate care cuprinde trei lucruri foarte importante pentru Moldova. În primul rând, am reușit să aprobăm Facilitatea mai repede decât alte dosare legislative similare. În felul acesta, fondurile vor ajunge în Republica Moldova încă din luna aprilie. În al doilea rând, am reușit o creștere de 200 de milioane de euro a pre-finanțării pentru Republica Moldova”, a spus deputatul european Siegfried Mureșan, negociator-șef al Parlamentului European privind Facilitatea de Creștere pentru Republica Moldova.

„Acestea sunt fondurile care vor fi alocate Republicii Moldova la scurt timp după intrarea în vigoare a Facilității. La propunerea mea, am obținut creșterea pre-finanțării de la 7% la 18%, ceea ce înseamnă o creștere de peste 200 de milioane de euro a valorii pre-finanțării, până la peste 300 de milioane de euro”, a explicat europarlamentarul.

„În al treilea rând, am reușit și o creștere cu 100 de milioane de euro a valorii totale a finanțării, de la 1,8 miliarde de euro la 1,9 miliarde de euro. Cele 100 de milioane de euro cuprind și sprijinul de 60 de milioane de euro pentru regiunea transnistreană, anunțat de Comisia Europeană în luna ianuarie.”

El a afirmat că votul istoric de astăzi, cu o majoritate clară, arată că la nivelul Parlamentului European există o unitate de a sprijini și mai mult Republica Moldova în următoarea perioadă.

„Uniunea Europeană este sigură doar dacă Republica Moldova este sigură. În contextul evoluțiilor geopolitice și al schimbărilor în relațiile transatlantice, este în interesul nostru de securitate să ajutăm Moldova să fie stabilă și să continue integrarea europeană. Rezultatul de astăzi este, totodată, meritul conducerii proeuropene de la Chișinău și al oamenilor din Republica Moldova care au rezistat amenințărilor dinspre Federația Rusă și au susținut clar parcursul european al țării.” (SURSA: tvrmoldova.md)