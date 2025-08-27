Și în noul sezon de încălzire va fi aplicat sistemul de compensații – pentru primii 100 kWh consumați lunar

Invitat la un post de televiziune, Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a declarat că sistemul de compensații pentru noul sezon de încălzire va rămâne, în mare parte, neschimbat, iar cetățenii vor trebui să se înregistreze pe platforma compensatii.gov.md.

Valoarea compensației, în bani, dar nu înfactură, va fi stabilită în funcție de situația fiecărei gospodării și de prețul sursei de energie. Cel puțin până în decembrie 2025, pentru primii 100 kW de energie vor fi menținute compensațiile, iar ulterior deciziile vor depinde de nivelul tarifelor și de resursele disponibile. Acest sprijin este oferit cu suportul Uniunii Europene.