Senzație de frig constantă: când e normal și când indică o problemă de sănătate

    Uneori, oamenii au impresia că le este mereu frig. Nu contează cât de cald este în jur, le îngheață picioarele, mâinile și, uneori, întregul corp. Oricine se întreabă de ce îi este mereu frig poate citi mai departe pentru a descoperi ce spun medicii specialiști.

Senzație de frig constantă

Unele dintre cauzele legate de intoleranța la frig sunt mai frecvente și mai puțin severe. Altele pot fi mai îngrijorătoare și pot necesita atenție medicală. Senzația de frig poate fi complet inofensivă sau un semn că se întâmplă altceva în organism. Unii oameni au frisoane și simt destul de des că le este frig. În absența oricărui alt motiv medical, unele persoane tind să simtă mai mult frig decât altele, de cele mai multe ori. Acest lucru înseamnă că senzația persistentă de frig nu este neapărat legată de o afecțiune preexistentă.

Această stare se poate datora, de exemplu, unei mase musculare mai mici. Unii oameni au o masă musculară mai redusă în raport cu suprafața corporală. Mușchii generează căldură, iar atunci când masa musculară este mai mică, corpul tinde să conserve căldura prin devierea fluxului sanguin de la extremități. Acest lucru poate provoca senzații de frig la nivelul mâinilor și picioarelor.

De asemenea, unele persoane prezintă un risc mai mare de a resimți frigul decât altele. Unele studii au sugerat că lipsa severă de somn poate provoca, de fapt, senzații de frig mai frecvente.

Ciclul de somn al corpului este legat de ritmul circadian, un program intern care ajută organismul să știe când ar trebui să meargă la culcare și când să se trezească.

Când ritmul circadian consideră că este timpul de somn, corpul declanșează mai multe procese: creierul eliberează melatonină, un hormon care favorizează somnul, iar temperatura internă a corpului scade. Ritmul circadian determină scăderea temperaturii corporale în timpul somnului.

Dacă ești trează la o oră la care corpul tău „crede” că ar trebui să dormi, este foarte probabil să simți mai mult frig decât de obicei.

Ce alți factori determină senzația de frig constantă

Sistemul circulator este responsabil pentru circulația sângelui în tot corpul. Dacă ai o circulație deficitară, sângele nu circulă suficient de liber sau eficient.

Vasele de sânge se pot contracta, restricționând fluxul sanguin, sau se pot dilata pentru a-l crește. Dacă fluxul sanguin este limitat în anumite părți ale corpului, acele zone vor fi reci.

Există mai multe motive pentru care poți avea o circulație sanguină deficitară. Factorii de risc includ fumatul, obezitatea și anumite afecțiuni preexistente. Unele cercetări sugerează că pierderea rapidă în greutate poate provoca, de asemenea, senzația de frig.

Există două motive principale pentru acest lucru. Grăsimea subcutanată acționează ca un izolator împotriva frigului, iar atunci când slăbești rapid, este posibil să pierzi o parte din această protecție. În al doilea rând, reducerea drastică a aportului caloric poate încetini metabolismul, deoarece corpul încearcă să conserve energia.

Dacă te confrunți frecvent cu senzația constantă de frig, cel mai bine este să te consulți cu medicul specialist, pentru a identifica cauza exactă și a primi un tratament adecvat.

SURSA: catine.ro


