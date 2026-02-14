Impactul consumului regulat de brânză asupra tensiunii arteriale. Ce arată specialiștii

Impactul consumului regulat de brânză asupra tensiunii arteriale

Topită, cremoasă, savuroasă și bogată, brânza este pe bună dreptate unul dintre cele mai iubite alimente din lume. Însă, consumul excesiv al unor nutrienți din brânză, mai exact, sodiu și grăsimi saturate, nu este atât de benefic.

Pentru anumite probleme de sănătate, în special pentru hipertensiune arterială (cunoscută și sub numele de tensiune arterială mare). Crește riscul de afecțiuni cardiace. Iată ce ar putea să facă consumul zilnic de brânză pentru nivelurile tale de tensiune arterială. Când vine vorba despre brânză și hipertensiune arterială, știința nu indică toate aceleași direcții.

Pe de o parte, unele studii au arătat că grăsimile saturate, care sunt în general ridicate în majoritatea tipurilor de brânză, pot crește nivelurile de colesterol și trigliceride. Crește astfel riscul de hipertensiune arterială. Conținutul general ridicat de sare al brânzei este o preocupare, deoarece sodiul este un contributor bine cunoscut la hipertensiune.

Cum să faci alegeri sănătoase atunci când vine vorba de brânză

Potrivit nutriționiștilor, persoanele cu hipertensiune arterială ar trebui să monitorizeze aportul zilnic al acestor nutrienți. Acești factori pot crește riscul de formare a plăcii în arterele de-a lungul timpului, mai ales dacă sunt consumați în exces. Pentru sănătatea inimii, este recomandată limitarea grăsimilor saturate la mai puțin de 6% din caloriile zilnice. Sodiul, la nu mai mult de 2.300 miligrame pe zi.

Totuși, interesant este că mai multe studii au descoperit că, în ciuda nivelurilor ridicate de grăsimi saturate și sodiu din brânză, consumul acesteia, chiar zilnic, nu este întotdeauna legat de hipertensiune arterială sau de alți markeri ai sănătății cardiovasculare deficitare. De fapt, o mare parte din cercetările existente sugerează opusul.

Un astfel de studiu, publicat în 2025, a arătat că un consum moderat de brânză era asociat cu o tensiune arterială mai scăzută, nu mai mare. Între timp, o cercetare din 2018 a constatat că și un consum ridicat de brânză nu a schimbat nivelurile participanților de HDL („colesterol bun”), LDL („colesterol rău”) sau colesterolul total. Perioada de studiu a durat doar două săptămâni.