Impactul consumului regulat de brânză asupra tensiunii arteriale. Ce arată specialiștii

Studiile sugerează că consumul regulat de brânză ar putea, de fapt, să scadă tensiunea arterială. Experții spun că soluția este să mănânci brânză cu moderație, chiar și dacă o consumi zilnic.
Impactul consumului regulat de brânză asupra tensiunii arteriale
Topită, cremoasă, savuroasă și bogată, brânza este pe bună dreptate unul dintre cele mai iubite alimente din lume. Însă, consumul excesiv al unor nutrienți din brânză, mai exact, sodiu și grăsimi saturate, nu este atât de benefic.
Pentru anumite probleme de sănătate, în special pentru hipertensiune arterială (cunoscută și sub numele de tensiune arterială mare). Crește riscul de afecțiuni cardiace. Iată ce ar putea să facă consumul zilnic de brânză pentru nivelurile tale de tensiune arterială. Când vine vorba despre brânză și hipertensiune arterială, știința nu indică toate aceleași direcții.
Pe de o parte, unele studii au arătat că grăsimile saturate, care sunt în general ridicate în majoritatea tipurilor de brânză, pot crește nivelurile de colesterol și trigliceride. Crește astfel riscul de hipertensiune arterială. Conținutul general ridicat de sare al brânzei este o preocupare, deoarece sodiul este un contributor bine cunoscut la hipertensiune.
Cum să faci alegeri sănătoase atunci când vine vorba de brânză
Totuși, interesant este că mai multe studii au descoperit că, în ciuda nivelurilor ridicate de grăsimi saturate și sodiu din brânză, consumul acesteia, chiar zilnic, nu este întotdeauna legat de hipertensiune arterială sau de alți markeri ai sănătății cardiovasculare deficitare. De fapt, o mare parte din cercetările existente sugerează opusul.
Un astfel de studiu, publicat în 2025, a arătat că un consum moderat de brânză era asociat cu o tensiune arterială mai scăzută, nu mai mare. Între timp, o cercetare din 2018 a constatat că și un consum ridicat de brânză nu a schimbat nivelurile participanților de HDL („colesterol bun”), LDL („colesterol rău”) sau colesterolul total. Perioada de studiu a durat doar două săptămâni.
În ciuda rezultatelor variate ale cercetărilor privind brânza și tensiunea arterială, cercetătorii arată că ghidul privind brânza și hipertensiunea nu este la fel de confuz pe cât ar părea. Per ansamblu, consensul este că moderația contează. Consumul de cantități mari de brânzeturi sărate regulat poate contribui la creșterea tensiunii arteriale, dar porțiile mici într-o dietă sănătoasă au efecte neutre.
Specialiștii fac referire la o analiză meta-majoră care a constatat că consumul a aproximativ 40 de grame pe zi (aproximativ 1/3 cană de brânză rasă) avea efecte neutre sau benefice asupra sănătății inimii.
SURSA: catine.ro