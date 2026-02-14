Cum să alegi cea mai proaspătă ceapă. Sfaturi esențiale și utile

6.6 C
Atunci când cumperi ceapă, este recomandat să evaluezi fermitatea, mirosul, textura și aspectul acesteia. Vezi cum să alegi cea mai proaspătă ceapă. Ceapa este bogată în antioxidanți și fibre, iar orice varietate poate fi un adaos benefic în alimentația ta, scrie catine.ro

Pentru a păstra ceapa proaspătă mai mult timp, depoziteaz-o într-un spațiu uscat, bine ventilat, departe de alte produse. Ceapa este o modalitate excelentă de a adăuga antioxidanți și savoare preparatelor tale. Însă, pentru a beneficia la maximum de proprietățile sale pentru sănătate, este important să alegi ceapă proaspătă.

Cum să alegi cea mai proaspătă ceapă

O ceapă bună se simte fermă și solidă atunci când o iei în mână. Ține-o în palmă și apasă ușor; nu ar trebui să cedeze la presiune.

Evită cepele care sunt moi sau buretoase. Textura moale este adesea un semn de degradare internă sau de „putregai al gâtului”, o infecție fungică ce poate apărea după recoltare. Această ciupercă nu este, în general, considerată o amenințare majoră pentru sănătatea umană. Totuși, au existat raportări de persoane care au prezentat simptome asemănătoare alergiilor sau chiar infecții pulmonare din cauza acestui mucegai.

„Coaja” cepei conține compuși vegetali care ajută la combaterea bacteriilor și a altor agenți patogeni dăunători. Aceasta ar trebui să fie uscată și cu aspect hârtios și să foșnească atunci când este atinsă.

După ce ai verificat textura cojii, este important să analizezi mai atent și straturile exterioare. După recoltare, frunzele cepei sunt tăiate, iar ceapa este lăsată la uscat timp de câteva săptămâni. Acest proces ar trebui să creeze un „gât” uscat și bine închis (partea superioară a cepei unde a fost tulpina), care împiedică dezvoltarea mucegaiului și prelungește durata de păstrare.

Dacă gâtul cepei este umed sau moale, aceasta se poate strica mai repede. Petele negre sau dungile care dau cepei un aspect prăfos sau „afumat” pot fi cauzate de Aspergillus niger, cunoscut și ca mucegaiul negru. Uneori, această ciupercă afectează doar straturile exterioare, iar partea interioară, neafectată, poate fi încă consumată. Totuși, este de preferat să eviți aceste cepe, mai ales dacă ești alergică la mucegaiul negru.

Ceapa proaspătă nu ar trebui să aibă colți sau tulpini noi care cresc din partea superioară. O ceapă încolțită este un semn că leguma se apropie de sfârșitul perioadei de valabilitate.

Cercetările arată că cepele încolțite conțin, de fapt, mai mulți antioxidanți, fibre și proteine, pe măsură ce bulbii se pregătesc pentru creștere.

La ce să fii atentă când alegi ceapa

Sunt sigure pentru consum, însă acest lucru vine cu un compromis culinar — o ceapă încolțită are mai multe șanse să fie amară și poate fi mai potrivită pentru preparate gătite decât pentru consumul crud. Ceapa este cunoscută pentru mirosul său puternic și înțepător; totuși, bulbii de ceapă nu ar trebui să aibă un miros pronunțat până când nu sunt tăiați.

Un miros acru sau asemănător oțetului înainte ca ceapa să fie tăiată este un semnal de alarmă că aceasta ar putea fi în curs de alterare sau contaminată cu Burkholderia cepacia, o bacterie care poate fi periculoasă pentru persoanele cu sistem imunitar slăbit.

Atâta timp cât alegi ceapă proaspătă, toate varietățile pot fi adaosuri sănătoase în alimentația ta. Ceapa are un conținut scăzut de calorii, este bogată în fibre și conține o varietate de compuși vegetali numiți fitocompuși (fitochemicale), care pot ajuta la protejarea împotriva bolilor cronice, spun cei de la Healthline.com.

Atunci când alegi dintre diferite tipuri de ceapă, gândește-te la modul în care intenționezi să o folosești — alegerea varietății potrivite te ajută să obții aroma și textura dorite în preparatul tău. Există și unele diferențe nutriționale între ele care pot influența decizia:

  • Ceapa galbenă: Este o alegere bună pentru gătitul de zi cu zi, adăugând aromă și valoare nutritivă supelor, sosurilor, tocănițelor și fripturilor. De asemenea, conține mai multe fibre decât alte tipuri de ceapă.
  • Ceapa roșie: Cepele mov sau roșii au o aromă intensă și un miros înțepător. Sunt ideale pentru preparate crude, precum salatele sau sandvișurile. Ceapa roșie este și cea mai bogată în antioxidanți. Are mai multă vitamina C decât alte varietăți. Conține antioxidanți speciali numiți antociani. Pot ajuta la protejarea sănătății celulare.
  • Ceapa albă: Cu o aromă intensă, dar mai blândă, ceapa albă se potrivește foarte bine cu salse, sosuri și alte preparate sărate.
  • Ceapa dulce: Această varietate adaugă o notă de dulceață preparatelor. Este delicioasă atunci când este coaptă alături de alte legume.

