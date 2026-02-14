Cum să alegi cea mai proaspătă ceapă. Sfaturi esențiale și utile

Cum să alegi cea mai proaspătă ceapă

O ceapă bună se simte fermă și solidă atunci când o iei în mână. Ține-o în palmă și apasă ușor; nu ar trebui să cedeze la presiune.

Evită cepele care sunt moi sau buretoase. Textura moale este adesea un semn de degradare internă sau de „putregai al gâtului”, o infecție fungică ce poate apărea după recoltare. Această ciupercă nu este, în general, considerată o amenințare majoră pentru sănătatea umană. Totuși, au existat raportări de persoane care au prezentat simptome asemănătoare alergiilor sau chiar infecții pulmonare din cauza acestui mucegai.

„Coaja” cepei conține compuși vegetali care ajută la combaterea bacteriilor și a altor agenți patogeni dăunători. Aceasta ar trebui să fie uscată și cu aspect hârtios și să foșnească atunci când este atinsă.

După ce ai verificat textura cojii, este important să analizezi mai atent și straturile exterioare. După recoltare, frunzele cepei sunt tăiate, iar ceapa este lăsată la uscat timp de câteva săptămâni. Acest proces ar trebui să creeze un „gât” uscat și bine închis (partea superioară a cepei unde a fost tulpina), care împiedică dezvoltarea mucegaiului și prelungește durata de păstrare.

Dacă gâtul cepei este umed sau moale, aceasta se poate strica mai repede. Petele negre sau dungile care dau cepei un aspect prăfos sau „afumat” pot fi cauzate de Aspergillus niger, cunoscut și ca mucegaiul negru. Uneori, această ciupercă afectează doar straturile exterioare, iar partea interioară, neafectată, poate fi încă consumată. Totuși, este de preferat să eviți aceste cepe, mai ales dacă ești alergică la mucegaiul negru.

Ceapa proaspătă nu ar trebui să aibă colți sau tulpini noi care cresc din partea superioară. O ceapă încolțită este un semn că leguma se apropie de sfârșitul perioadei de valabilitate.

Cercetările arată că cepele încolțite conțin, de fapt, mai mulți antioxidanți, fibre și proteine, pe măsură ce bulbii se pregătesc pentru creștere.