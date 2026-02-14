Confirmat: țigările electronice cu arome pot provoca leziuni pulmonare permanente

În Statele Unite, un tânăr a dezvoltat o afecțiune gravă a plămânilor după ce a vapat în secret timp de câțiva ani. Boala, cunoscută medical drept bronșiolită obliterantă (supranumită „plămânul de popcorn”), nu are tratament curativ și schimbă viața pe termen lung. Aceasta afectează cele mai mici căi respiratorii, care se cicatrizează, ducând la tuse cronică, respirație șuierătoare, oboseală extremă și lipsă constantă de aer.

Inițial, această boală era asociată cu muncitorii din fabricile de popcorn pentru microunde, expuși la o substanță numită diacetil. Astăzi însă, atenția s-a mutat asupra vapatului. Vaporii inhalați conțin un amestec complex de substanțe chimice. Multe dintre ele sunt considerate sigure atunci când sunt ingerate, dar devin periculoase atunci când sunt încălzite și inhalate. În această formă, ele pot afecta direct țesutul pulmonar și ajung rapid în sânge, fără niciun mecanism natural de filtrare.

Țigările electronice sunt extrem de populare în rândul adolescenților, în mare parte din cauza aromelor dulci și fructate. Aici apare pericolul major: există peste 180 de agenți de aromatizare folosiți în lichidele pentru vaping. Sub acțiunea căldurii, aceștia pot genera compuși toxici care nu sunt încă pe deplin înțeleși de știință. Chiar dacă diacetilul a fost eliminat din unele produse, înlocuitorii săi – precum acetoinul – pot avea efecte similare de nocive.

Spre deosebire de substanțele ingerate, cele inhalate nu trec prin sistemul digestiv sau ficat. Ele ajung în plămâni și în alte organe în câteva secunde. Acest tip de expunere a fost deja asociat cu alte leziuni pulmonare severe, inclusiv cu valul de îmbolnăviri din 2019 cunoscut sub numele de EVALI.

Cercetările recente arată că tinerii care vapează raportează probleme respiratorii mai frecvent decât chiar și fumătorii clasici. Specialiștii avertizează că, fără reglementări mai stricte, etichetare clară, testare riguroasă și educație publică reală, astfel de cazuri vor deveni tot mai numeroase.

Vapatul poate părea o alternativă „mai sigură” la fumat. În realitate, inhalarea acestor amestecuri chimice poate provoca daune ireversibile și poate scurta viața.

SURSA: Atlas Geografic, Facebook