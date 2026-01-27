Rutele Băxani–Chișinău și Cosăuți–Chișinău, sistate temporar din cauza vremii nefavorabile

De către

Circulația unor rute interurbane din nordul țării a fost sistată temporar din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Măsura îi vizează direct și pe locuitorii raionului Soroca.

Poliția Națională anunță că rutele Băxani–Chișinău și Cosăuți–Chișinău nu circulă în prezent. Aceste trasee fac legătura zilnică între satele din raionul Soroca și capitală. Mulți oameni le folosesc pentru muncă, studii sau probleme personale.

Pe lângă aceste rute, au mai fost suspendate cursele Cotova–Chișinău, Scăieni–Chișinău și Rîșcani–Chișinău.

Decizia a fost luată pentru a preveni accidentele rutiere. Drumurile sunt afectate de vremea rea. Vizibilitatea scade. Aderența este redusă. Riscul pentru pasageri și șoferi crește.

Poliția recomandă să eviți deplasările, dacă nu sunt urgente. Rămâi acasă până la îmbunătățirea condițiilor meteo. Verifică informațiile oficiale înainte de a porni la drum.

Autoritățile vor anunța când circulația va fi reluată.