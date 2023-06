Rezultate BAC 2023 : ”…notele sunt după merit”

Ieri, 26 iunie, au fost făcute publice rezultatele preliminare ale examenelor de bacalaureat. Am rugat câțiva elevi din Soroca să-și împărtășească impresiile după ce și-au aflat notele.

Mihaela Zaim, elevă la Colegiul “M. Eminescu” – Examenele de BAC mi s-au părut destul de ușoare, pentru că am reușit să mă pregătesc pentru acestea și, mai important, am intrat în esența materiei studiate în toți acești ani. Emoțiile mă copleșeau când mă pregăteam să deschid rezultatele, iar acum, după ce am aflat notele, sunt foarte mulțumită. Cea mai mare frică o aveam pentru examenul de limbă franceză, unde am obținut nota 8, și simt o oarecare eliberare. Nu cred că voi depune contestație, deoarece nu este posibil după punctaj. Acum, după ce am trecut de proba de foc a examenelor, îmi dau seama că am avut prea mult stres năprasnic. Sfatul meu pentru viitorii absolvenți este următorul: ”examenele sunt ușoare atunci când intri în esența a ceea ce ai studiat și înțelegi materia învățată”.

Emilia Bugai, elevă, LT ”C.Stere” – Pentru mine, examenele de bacalaureat au fost un moment stresant și tensionat. Am trăit pe parcurs emoții de nervozitate, frică dar și speranță. Îmi doream foarte mult să demonstrez că am cunoștințe bune și pot să obțin note mari, care să-mi deschidă ușa către următoarea etapă a vieții. Când am văzut rezultatele examenelor, am avut parte de o ușurare după săptămâni de așteptare și luni de pregătire. A fost un amestec de emoții: atât bucurie și satisfacție, dar și un pic de dezamăgire în funcție de disciplină. Desigur, am depus contestație, pentru că este o oportunitate de a mări punctajul și de a obține o notă mai bună. Sfaturile mele pentru viitorii absolvenți sunt următoarele: ”planificați-vă bine timpul, stabiliți-vă un program de învățare și, cel mai important, rămâneți încrezători și pozitivi, aveți încredere în propriile puteri și înfruntați examenele cu bine.”

Constatntin Apostol, elev, Colegiul “M. Eminescu”- În general, examenele mi s-au părut destul de ușoare. Îndată ce am văzut rezultatele, am trăit emoții contradictorii, dar în general mă simt satisfăcut, în special pentru nota obținută la testul de engleză, unde am luat un 9. Rezultatele au fost în mare parte conform așteptărilor mele, dar cred că se putea obține un rezultat și mai bun, motiv pentru care am solicitat deja contestația pentru examenul de română, unde am obținut un 5. Sfatul meu pentru viitorii absolvenți:”Niciodată nu poți fi complet încrezător în propriile tale abilități în proporție de 100%, așa că vă doresc să vă calculați întotdeauna obiectiv așteptările de viitor.”

Radu Razumovschii, elev, Colegiul “M. Eminescu” – Examenele mi s-au părut uşoare, îmi făceam griji că vor fi mai dificile, dar mi-am schimbat părerea. Acum când am aflat rezultatele, mă simt bine, ele sunt mai bune decât așteptările. Mă aranjează notele pe care le am obținut, le-aş sugera celor ce vor merge la examenele de BAC, să nu se îngrijoreze prea mult, nu e atât de dificil cum pare.

Nicoleta Crețu: În general, examenele au fost complexe și voluminoase, însă pentru un elev bine pregătit nu era nimic dificil. Am avut emoții pozitive, deoarece nu mă așteptam la rezultate atât de bune. Acum, când am rezultatele în față, simt o eliberare sufletească și o mulțumire de sine. Le sunt foarte recunoscătoare tuturor celor care au avut încredere în mine. Rezultatele chiar au depășit un pic așteptările mele. Sunt mulțumită de rezultatul la istorie, deoarece a fost singurul obiect dificil pentru mine, dar cu mare efort am obținut nota 7. Nu pot spune că nu sunt mulțumită de vreo notă, toate sunt după merit. Nu cred că am nevoie de contestație, sunt mulțumită de ceea ce am obținut. Pentru viitorii elevi care vor susține bacalaureatul, le pot da un sfat să nu-și facă griji prea mari și să nu se teamă. Frica îi va împiedica să gândească corect. De asemenea, înainte de examen, este bine să citească informații, să exerseze, dar să nu învețe pe de rost.