Cu valoarea nominală de 100 lei și un tiraj de 2500 unități a fost pusă în circulație moneda comemorativă „Moldova în Zona Unică de Plăți în Euro”

De astăzi, 19 decembrie, Banca Națională a Moldovei  pune în circulație moneda comemorativă „Moldova în Zona Unică de Plăți în Euro”, emisiunea anului 2025.

Moneda este bătută în argint, are valoarea nominală de 100 lei și un tiraj de 2500 unități. Moneda comemorativă va fi însoțită de certificat de autenticitate și se va comercializa publicului larg atât de Banca Națională a Moldovei, cât și prin intermediul băncilor licențiate. Moneda comemorativă este acceptată ca mijloc legal de plată în economia națională, la valoarea nominală.

Decizia de a pune moneda în circulație a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial.


