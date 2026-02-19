Retragerea Rusiei din Transnistria, parte a acordului de pace cu Ucraina? Planul UE

Uniunea Europeană ar intenționa să ceară retragerea trupelor rusești din stânga Nistrului, Belarus, Georgia și Armenia, în cadrul negocierilor pentru un acord de pace cu Ucraina. Această prevedere ar fi inclusă într-un document distribuit de șefa diplomației UE, Kaja Kallas, transmite rferl.org

Documentul este intitulat „Interesele fundamentale ale Europei pentru asigurarea unei păci cuprinzătoare, juste și durabile și a securității continentului” și detaliază concesiile pe care Rusia ar trebui să le facă în cadrul discuțiilor diplomatice în curs cu Ucraina, mediate de Statele Unite… CITIȚI materialul integral pe tv8.md


