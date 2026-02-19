Ce scutiri sunt prevăzute pentru moldovenii care revin definitiv acasă. Lista completă

Cetățenii Republicii Moldova, care revin cu traiul permanent în țară, vor beneficia în continuare de scutire la plata drepturilor de import pentru bunurile personale și un autovehicul. Lista bunurilor personale care pot fi aduse la revenirea în Republica Moldova a fost aprobată astăzi, de Guvern, pentru a oferi claritate cu privire la bunuri și facilități.

Includerea tuturor bunurilor scutite de plata impozitelor într-o listă extinsă va contribui la simplificarea formalităților vamale, la reducerea timpului de verificare și va asigura tratament egal pentru toți cetățenii care revin acasă. De asemenea, se vor reduce costurile procesului de revenire, care deseori influențează decizia de întoarcere acasă, informează gov.md.

Guvernul încurajează continuu revenirea cetățenilor din diasporă, prin intermediul Biroului Relații cu Diaspora fiind oferit sprijin și ghidare la revenire. În cadrul Biroului activează Serviciul guvernamental de asistență la revenire, care funcționează ca un ghișeu unic și oferă consiliere și asistență personalizată, pentru a facilita reintegrarea cetățenilor Republicii Moldova reveniți acasă.