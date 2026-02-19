Ion Ștefanovici, președintele Centrului de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale România, în vizită la Soroca

Recent, primarul orașului Soroca, Lilia Pilipețchi și președintele raionului Veaceslav Rusnac, l-au primit în vizită de lucru pe președintele Centrului de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale România, Ion Ștefanovici.

Potrivit autorităților, vizita face parte din Planul de Acțiuni al Centrului de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale pentru Regiunea Moldovei, perioada 2025–2035. Discuțiile s-au axat pe calendarul de activități pentru anul 2026 și pe oportunitățile de implicare a administrației publice locale în proiecte transfrontaliere, inițiative comune în domeniile infrastructurii, dezvoltării economice, educației, culturii și serviciilor publice. Activitățile programate vizează dezvoltarea mecanismelor de cooperare RO–MD, consolidarea relațiilor instituționale și profesionale între administrația publică, mediul de afaceri, educație și societatea civilă, precum și stimularea schimburilor economice și a proiectelor comune. (Foto: Serviciul de presă al Consiliului raional Soroca)