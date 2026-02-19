În câteva sate din raionul Florești au fost depistate substanțe interzise și arme

De către

Astăzi, polițiștii din Florești au desfășurat mai multe acțiuni în cadrul unor cauze ce vizează deținerea ilegală de substanțe interzise și arme.

În satul Cunicea, în urma percheziției efectuate într-un imobil, a fost depistată și ridicată masă vegetală de culoare verde, precum și semințe de plante asemănătoare cu cânepa.

În satul Cuhureștii de Sus, polițiștii au depistat și ridicat două arme cu țeavă lisă lungă și 9 cartușe de calibrul 16/70 mm.

În localitatea Băhrinești, un bărbat de 27 de ani este documentat după ce polițiștii au găsit la el o sacoșă cu masă vegetală mărunțită, de culoare verde, cu miros specific.

Toate obiectele și substanțele ridicate au fost expediate pentru efectuarea expertizelor.

Polițiștii continuă documentarea cazurilor pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.