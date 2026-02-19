În câteva sate din raionul Florești au fost depistate substanțe interzise și arme

De către
OdN
-
0
39

Astăzi, polițiștii din Florești au desfășurat mai multe acțiuni în cadrul unor cauze ce vizează deținerea ilegală de substanțe interzise și arme.

 În satul Cunicea, în urma percheziției efectuate într-un imobil, a fost depistată și ridicată masă vegetală de culoare verde, precum și semințe de plante asemănătoare cu cânepa.
  În satul Cuhureștii de Sus, polițiștii au depistat și ridicat două arme cu țeavă lisă lungă și 9 cartușe de calibrul 16/70 mm.
 În localitatea Băhrinești, un bărbat de 27 de ani este documentat după ce polițiștii au găsit la el o sacoșă cu masă vegetală mărunțită, de culoare verde, cu miros specific.
  Toate obiectele și substanțele ridicate au fost expediate pentru efectuarea expertizelor.
Polițiștii continuă documentarea cazurilor pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentRetragerea Rusiei din Transnistria, parte a acordului de pace cu Ucraina? Planul UE
Articolul următorUn caz de import de infecție cu virusul variolei maimuței a fost înregistrat în Republica Moldova
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.