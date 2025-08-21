Rețeaua rusă de dezinformare în Republica Moldova: anatomia unei operațiuni pe rețelele de socializare

Autor: Andrei Rusu

Coautori: Andrei Curăraru, Eugen Muravschi

În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova, Kremlinul a activat o mașinărie de propagandă enormă pe platformele YouTube, TikTok, Facebook, Instagram și Threads, cu scopul de a influența opinia publică și rezultatul alegerilor, informează watchdog.md. Comunitatea „WatchDog.MD” a identificat o rețea din 910 conturi pe toate platformele menționate, care distribuie narative ale propagandei ruse, atacă Uniunea Europeană, procesul de integrare europeană a Moldovei, procesele democratice și liderii pro-europeni de la Chișinău.

Astfel, pe următoarele platforme am identificat:

TikTok – 392 conturi ;

; YouTube – 51 conturi ;

; Instagram – 137 conturi ;

; Facebook – 290 conturi și 10 pagini;

Threads – 30 de conturi.

Rețeaua identificată include:

512 postaci (persoane care activează online în mod coordonat, utilizând o identitate falsă);

(persoane care activează online în mod coordonat, utilizând o identitate falsă); 329 de conturi inautentice (cyborgi, profile care combină activitatea automată cu cea umană);

(cyborgi, profile care combină activitatea automată cu cea umană); 58 boți ;

; 10 pagini pe Facebook.

Totodată, rețeaua de propagandă a avut rolul de a amplifica mesajele manipulatorii ale politicienilor și partidelor pro-ruse din Moldova. Astfel, printre cei mai citați politicieni de rețea au fost:

Victoria Furtună – fostă procuroare anticorupție, inclusă în lista de sancțiuni UE pentru încercări de destabilizare a Republicii Moldova;

– fostă procuroare anticorupție, inclusă în lista de sancțiuni UE pentru încercări de destabilizare a Republicii Moldova; George Simion – liderul partidului extremist AUR din România;

– liderul partidului extremist AUR din România; Eugenia Guțul – guvernatoarea Găgăuziei, inclusă în lista de sancțiuni a UE și SUA pentru încercări de destabilizare a Republicii Moldova;

– guvernatoarea Găgăuziei, inclusă în lista de sancțiuni a UE și SUA pentru încercări de destabilizare a Republicii Moldova; Ilan Șor – oligarh fugar ascuns la Moscova, inclus în lista sancțiunilor internaționale a mai multor state pentru încercări de destabilizare a Republicii Moldova;

– oligarh fugar ascuns la Moscova, inclus în lista sancțiunilor internaționale a mai multor state pentru încercări de destabilizare a Republicii Moldova; Călin Georgescu – fost candidat la funcția de președinte al României, cunoscut pentru promovarea ideilor conspiraționiste și pentru apropierea de cercuri pro-Kremlin;

– fost candidat la funcția de președinte al României, cunoscut pentru promovarea ideilor conspiraționiste și pentru apropierea de cercuri pro-Kremlin; Ion Ceban – primar al Chișinăului, susținut FSB la alegerile pentru funcția de edil în 2019, interzis pe teritoriul spațiului Schengen pentru că ar reprezenta un pericol pentruvsecuritatea națională a României.

Un rol special în cadrul rețelei îl are Biserica Ortodoxă din Moldova (Mitropolia Moldovei), afiliată Patriarhiei Ruse. Rețeaua de propagandă a utilizat imaginea bisericii în diseminarea mesajelor împotriva valorilor europene și a comunității LGBT. Cea mai promovată față bisericească de către rețea a fost Episcopul de Bălți și Fălești, Marchel, cunoscut pentru poziția sa pro-Kremlin și susținerea politicienilor pro-ruși.

Rețeaua de propagandă a recurs și la utilizarea în masă a clipurilor și pozelor generate de inteligența artificială. În cazul Victoriei Furtună, rețeaua a creat o serie de clipuri cu avatare ce ar promova mesaje de susținere față de fosta procuroare anticorupție și partidul pe care îl conduce. Scopul unor astfel de clipuri este creeze aparența că Furtună ar avea susținere populară în rândul cetățenilor.

Cele 910 conturi identificate până în prezent reprezintă doar un segment dintr-o rețea mult mai extinsă. Aceasta poate ajunge la zeci de mii de entități folosite pentru operațiuni similare în alte state europene, inclusiv România.

Această rețea reprezintă o amenințare directă în adresa securității informaționale a Republicii Moldova și a integrității procesului electoral din 28 septembrie. Comunitatea „WatchDog.MD” urmează să raporteze întreaga rețea către platformele META, TikTok și YouTube, care au responsabilitatea de a interveni prompt și eficient pentru a bloca instrumentele digitale utilizate de persoane și organizații aflate sub sancțiuni internaționale și implicate în destabilizarea Republicii Moldova.