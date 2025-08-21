Ce greșeli să eviți atunci când pornești o afacere – cu Ana Savca

Cum îți construiești o afacere și ce capcane trebuie să eviți la început de drum? În noul episod al podcastului „La Taclale cu Vânzare”, Viorica Bejan discută cu antreprenoarea soroceană Ana Savca, fondatoarea „ROLL-STORY”. Invitata împărtășește experiențele, greșelile și lecțiile pe care le-a învățat în peste 10 ani de activitate, oferind sugestii practice pentru cei care vor să-și lanseze propria afacere.

Ascultă episodul și află cum să transformi ideile în pași concreți pentru un business de succes.