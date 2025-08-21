Gustarul adună oamenii la vatră / GALERIE FOTO

Muzeul din Drochia a deschis larg ușile pentru un grup de vizitatori reveniți din Diaspora. Doamna Viorica Grădinaru și familia sa au ales să-și petreacă această zi în mijlocul tradițiilor și istoriei locale, acolo unde fiecare obiect spune o poveste.

Primirea călduroasă și ghidajul oferit de muzeografa Svetlana Pintea au transformat vizita într-o adevărată călătorie în timp. Printre exponatele încărcate de istorie, familia Grădinaru a descoperit obiecte de artă populară, țesături și ștergare care, de secole, au păstrat poveștile comunității. Amintirile despre nunțile „albe”, în care zestrea era mândria casei, au adus zâmbete și emoții printre vizitatori.

„Aici, zestrea fetei era mărturia muncii și hărniciei ei, fiecare nuntaș fiind împodobit cu ștergare confecționate manual. Vizitatorii au aflat că aceste ștergare nu erau simple obiecte decorative, ci purtau în ele mesaje subtile despre statutul și măiestria femeii care le realiza”, a menționat doamna muzeografă.

„Țesăturile de interior sunt valori de manoperă care merită să fie cercetate și păstrate. Plecăm de aici cu amintiri de neuitat și cu recunoștință pentru cei care duc mai departe aceste tradiții”, a spus doamna Viorica Grădinaru.

Vizita s-a încheiat cu un „quiz” etnografic plin de voie bună, dar și cu promisiunea de a reveni.