Cum îți protejezi copilul la scăldat: reguli simple care pot salva vieți

O clipă de neatenție la malul apei poate avea consecințe dramatice. În fiecare vară, zeci de copii ajung în pericol din cauza nerespectării regulilor de siguranță la scăldat. Specialiștii avertizează: prevenția și supravegherea constantă sunt singurele „plase de siguranță” în astfel de situații.

Vara aduce cu sine zile toride și dorința de răcorire, însă pentru părinți și bunici mersul la scăldat trebuie să fie dublat de prudență. Potrivit salvatorilor, copiii sunt categoria cea mai vulnerabilă în apropierea apei, iar riscul de înec crește semnificativ atunci când aceștia nu sunt supravegheați permanent.

„Chiar și un copil care știe să înoate se poate panica, obosi sau poate fi tras de curenți. Supravegherea directă este esențială, indiferent de vârsta lui”, subliniază salvatorii.

Reguli esențiale pentru siguranța copiilor la scăldat

Supraveghează constant copilul – niciun minut nesupravegheat nu este sigur. Stai suficient de aproape pentru a interveni imediat. Alege locuri autorizate pentru scăldat – bazine publice, plaje amenajate, zone cu salvamari. Evită râurile sau lacurile cu curenți puternici și fund neregulat. Echipamente de siguranță – veste de salvare adaptate vârstei și greutății copilului, nu doar colaci sau aripioare gonflabile. Fără scufundări în zone necunoscute – copiii nu trebuie să sară în apă fără să știe adâncimea sau dacă există obstacole. Interzicerea jocurilor periculoase – împingeri, țineri sub apă sau concursuri de rezistență la scufundare. Pauze regulate – pentru a evita oboseala, insolația sau crizele musculare. Respectarea semnelor și indicațiilor salvamarilor – explicați-le copiilor semnificația steagurilor de avertizare și a avertismentelor sonore.

Pe lângă aceste măsuri, medicii recomandă evitarea scăldatului imediat după masă și protecția împotriva soarelui prin creme cu factor de protecție și purtarea unei șepci.

Impactul unei neglijențe

Datele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență arată că aproape jumătate dintre incidentele de înec din perioada estivală implică minori. În multe cazuri, victimele nu au știut să înoate sau au intrat în apă nesupravegheate.

Astfel de tragedii pot fi prevenite prin informarea copiilor asupra pericolelor, stabilirea unor reguli clare înainte de intrarea în apă și implicarea părinților în activități comune de înot, pentru a crea un mediu sigur și controlat.

Siguranța copiilor la scăldat depinde, în primul rând, de atenția adulților. Alegerea locurilor sigure, echipamentul adecvat și supravegherea permanentă pot face diferența dintre o zi de vară reușită și o tragedie. În apă, regula de aur este simplă: nu lăsa copilul niciodată singur, nici măcar pentru câteva secunde.