„Răzbunarea lui Putin”. Poate fi sau nu interceptată racheta Oreșnik

În noaptea de 8 spre 9 ianuarie, Rusia a lansat din nou un atac masiv asupra Kievului. Cel puțin patru persoane au fost ucise, printre care un medic. În toiul nopții a fost atacat și orașul Lviv, iar armata rusă ar fi folosit o rachetă Oreșnik, fapt confirmat și de reprezentanții Kremlinului. Ultimii spun că acesta ar fi răspunsul Moscovei pentru „atacul ucrainean asupra reședinței președintelui Vladimir Putin”.

Atacul masiv asupra Kievului a fost raportat de șeful Administrației de Stat a Orașului Kiev, Timur Tkachenko, pe rețelele sociale și de primarul Kievului, Vitali Klitschko, comunică unian.ua.

Mai multe cartiere ale capitalei au devenit ținte ale atacului combinat.

„În acest moment, se cunosc 4 morți. 19 persoane au fost rănite. 14 dintre ei au fost internați de medici. Restul au fost tratați pe loc. Printre morți este un doctor. Patru lucrători medicali au fost răniți”, a spus Klitschko.

Noaptea precedentă, o serie de explozii puternice au tunat în Lviv în timpul unui raid aerian. Primarul Lvivului, Andriy Sadovyi, a confirmat exploziile.

Ulterior, atacul a fost confirmat de șeful Administrației Militare Regionale din Lviv, Maksym Kozyțki.

„Ținta aeriană se deplasa cu o viteză de aproximativ 13 mii km pe oră pe o traiectorie balistică,” a specificat armata.

În timpul atacului asupra Lvivului, armata rusă a folosit racheta balistică Oreșnik.

Atacul a fost confirmat de Ministerul Apărării al Federației Ruse, care a declarat că lansarea rachetei Oreșnik ar fi un răspuns la atacul asupra reședinței lui Vladimir Putin, pe care-l atribuie Ucrainei. Partea ucraineană a negat orice implicare în incidentul de la Valdai.

Oreșnik este o rachetă balistică rusă cu rază intermediară de acțiune. Conform armatei ucrainene, se presupune că racheta are o viteză mai mare de Mach 11 (13.475 km/h). Are șase focoase echipate cu șase submuniții, ceea ce face foarte dificilă interceptarea sa.

Putin declarase anterior că noile rachete zboară cu o viteză de 10 ori mai mare decât cea a sunetului și nu pot fi interceptate de sistemele de apărare aeriană.

„În viitorul apropiat, producția în serie a unor astfel de sisteme ar trebui să fie asigurată pentru a proteja securitatea Rusiei și a aliaților noștri”, susținea acesta la sfârșitul anului 2024.

SURSA: anticoruptie.md