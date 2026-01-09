Își revendică distincția retrasă de Maia Sandu. Antrenorul Grigore Postică s-a adresat instanței

Antrenorul Grigore Postică își revendică în instanță medalia Meritul Civic, care i-a fost retrasă de președinta Maia Sandu, la nici două luni după decernare. O cerere în care cere anulearea decretului prezidențial a fost depusă în data de 19 decembrie, la Judecătoria Chișinău. Magistrata Ina Pruteanu i-a respins însă acțiunea, așa cum nu a fost respectată procedura prealabilă. Postică poate adresa o nouă cerere în instanță după înlăturarea neajunsurilor constatate sau contesta încheierea la Curtea de Apel Centru.

În data de 5 decembrie 2024, antrenorul Grigore Postică a rămas fără medalie, la nici două luni după ce i-a fost decernată. În același decret prezidențial a fost revocată distincția și în cazul președintelui Federației de Judo, Andrei Golban. Ambii și-au exprimat dezacordul față de decizie și au accentuat rolul lor în promovarea imaginii Republicii Moldova