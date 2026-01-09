Crăciunul dăruirii în Cureșnița Nouă și Iorjnița / VIDEO

Cu sprijinul unui grup de persoane stabilite peste hotare, 45 de copii din Cureșnița Nouă și Iorjnița au primit cadouri de Crăciun, fiecare dar fiind un simbol al grijii, solidarității și iubirii creștine. Pentru acești copii, ziua Nașterii Domnului a devenit una cu adevărat specială, marcată de emoție, surpriză și recunoștință. Inițiativa acestei acțiuni a aparținut a două doamne cu suflet mare, care au ales să rămână anonime, demonstrând că adevărata generozitate nu caută recunoaștere, ci împlinire prin fapta bună.

Coordonarea și buna desfășurare a întregii activități a fost preluată de Magdalena Armaș, care s-a implicat activ pentru ca fiecare detaliu să fie pus la punct, iar fiecare copil să se simtă important. Părintele Dumitru Camerzan, împreună cu comunitatea locală, aduc sincere mulțumiri tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui act de caritate – persoanelor din Statele Unite ale Americii, din întreaga Europă, precum și comunităților religioase din Franța, Spania și Italia, care au răspuns cu deschidere și generozitate acestui apel. Un cuvânt aparte de recunoștință este adresat și doamnei Ala Cijăvschi, pentru sprijinul oferit în organizarea acestei acțiuni.

Totodată, mulțumiri speciale merg către doamna Maria Falca, care a contribuit la digitalizarea acestui act de caritate, făcând posibilă promovarea evenimentului pe rețelele sociale și aducând astfel mai aproape de oameni o poveste despre solidaritate și implicare. Acest eveniment a fost mai mult decât o simplă oferire de cadouri. A fost o lecție de umanitate, un moment în care zâmbetele copiilor, fețele recunoscătoare și atmosfera caldă au creat o adevărată magie a Crăciunului. În ziua Nașterii Domnului, comunitatea a demonstrat că atunci când oamenii se unesc pentru o cauză bună, Crăciunul devine trăit, nu doar sărbătorit.