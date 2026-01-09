Vitalie Damașcan revine în campionatul Israelului, de data aceasta la Maccabi Bnei Reineh

De către
OdN
-
0
24

După ce a evoluat 11 meciuri în campionatul Bosniei și Herțegovinei, la HSK Zrinjski Mostar, marcând 3 goluri, soroceanul Vitalie Damașcan a decis să revină în campionatul Israelului, la formația Maccabi Bnei Reineh.

Noua formație a lui Vitalie ocupă ultimul loc în Liga superioară, iar contraectul semnat este până la sfârșitul acestui campionat cu opțiunea de a rămâne la echipă și în sezonul viitor. Vă reamintim că, aceasta este a doua „aventură” a soroceanului pe „tărâmul sfânt”, prima echipă a lui fiind Maccabi Petah Tikva.

Foto:  Moldova 1


Articolul precedentCrăciunul dăruirii în Cureșnița Nouă și Iorjnița / VIDEO
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.