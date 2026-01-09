Vitalie Damașcan revine în campionatul Israelului, de data aceasta la Maccabi Bnei Reineh

După ce a evoluat 11 meciuri în campionatul Bosniei și Herțegovinei, la HSK Zrinjski Mostar, marcând 3 goluri, soroceanul Vitalie Damașcan a decis să revină în campionatul Israelului, la formația Maccabi Bnei Reineh.

Noua formație a lui Vitalie ocupă ultimul loc în Liga superioară, iar contraectul semnat este până la sfârșitul acestui campionat cu opțiunea de a rămâne la echipă și în sezonul viitor. Vă reamintim că, aceasta este a doua „aventură” a soroceanului pe „tărâmul sfânt”, prima echipă a lui fiind Maccabi Petah Tikva.

Foto: Moldova 1