Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat Agropensiunea „Trei Frați” din Dărcăuți / GALERIE FOTO

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a efectuat ieri o vizită de lucru în raionul Soroca. Oficialul s-a întâlnit cu autoritățile publice locale și cu reprezentanții serviciilor desconcentrate.

Discuțiile au vizat prioritățile de dezvoltare ale raionului și localităților, dar și pașii necesari în contextul Planului de creștere cu Uniunea Europeană. A fost subliniată importanța colaborării dintre administrația centrală și cea locală pentru atingerea obiectivului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

În cadrul vizitei, premierul a mers la grădinița de copii din comuna Rublenița. A ajuns și în satul Cosăuți, unde a discutat cu locuitorii și a vizitat atelierul de lucru al unui meșter artizanal. Programul a inclus și localitatea Dărcăuți, unde Alexandru Munteanu a vizitat Agropensiunea „Trei Frați”, un exemplu de inițiativă locală în domeniul turismului rural.

La Agropensiunea „Trei Frați”, prim-ministrul a discutat cu proprietarii despre dezvoltarea agroturismului și despre rolul micilor afaceri în revigorarea satelor. Directorul agropensiunii, Efim Cazac, a declarat că vizita a fost una importantă pentru echipă și pentru comunitate. Potrivit acestuia, interesul arătat de autorități confirmă faptul că munca depusă în mediul rural este observată și apreciată.

„Vizita a fost un moment deosebit pentru familia noastră și pentru întreaga echipă, o confirmare că munca depusă în mediul rural, cu mult efort și dedicare, este observată și apreciată. Discuțiile au fost deschise și constructive, axate pe dezvoltarea agroturismului, susținerea antreprenoriatului local și importanța investițiilor în sate.
Pentru noi, această vizită înseamnă motivație, încredere și dorința de a merge mai departe, dezvoltând un loc unde tradițiile, ospitalitatea și munca cinstită se întâlnesc.” – a spus Efim Cazac.

Agropensiunea „Trei Frați” este prezentată drept un exemplu de inițiativă care contribuie la promovarea turismului rural și la dezvoltarea economică a zonei.


