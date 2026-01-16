Încă un an fără Grigore Vieru

De către
OdN
-
0
13

Timpul trece, dar dorul de Grigore Vieru rămâne.. Evenimentul comemorativ va avea loc sâmbătă, 18 ianuarie, începând cu ora 10:00, în Parcul „Mihai Eminescu” din municipiul Soroca. Manifestarea este organizată de I.P. Palatul de Cultură din Soroca și va include depuneri de flori la bustul poetului, în semn de respect și recunoștință pentru moștenirea culturală lăsată generațiilor de azi și de mâine.

Grigore Vieru a fost mai mult decât un poet – a fost o conștiință a neamului, un apărător al limbii române și al valorilor identitare. Versurile sale despre mamă, copilărie, patrie și dragoste continuă să emoționeze și să inspire, rămânând vii în inimile cititorilor.

La eveniment sunt invitați toți cei care doresc să aducă un omagiu memoriei poetului, reprezentanți ai instituțiilor culturale, elevi, profesori, oameni de cultură și simpli admiratori ai operei lui Grigore Vieru.


  • ETICHETE
  • EC
Articolul precedentPrim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat Agropensiunea „Trei Frați” din Dărcăuți / GALERIE FOTO
Articolul următorCondamnat la detențiune pe viață – un autoproclamat „apostol Mihail” a exploatat o familie timp de peste un deceniu
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.