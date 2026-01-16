Încă un an fără Grigore Vieru

Timpul trece, dar dorul de Grigore Vieru rămâne.. Evenimentul comemorativ va avea loc sâmbătă, 18 ianuarie, începând cu ora 10:00, în Parcul „Mihai Eminescu” din municipiul Soroca. Manifestarea este organizată de I.P. Palatul de Cultură din Soroca și va include depuneri de flori la bustul poetului, în semn de respect și recunoștință pentru moștenirea culturală lăsată generațiilor de azi și de mâine.

Grigore Vieru a fost mai mult decât un poet – a fost o conștiință a neamului, un apărător al limbii române și al valorilor identitare. Versurile sale despre mamă, copilărie, patrie și dragoste continuă să emoționeze și să inspire, rămânând vii în inimile cititorilor.

La eveniment sunt invitați toți cei care doresc să aducă un omagiu memoriei poetului, reprezentanți ai instituțiilor culturale, elevi, profesori, oameni de cultură și simpli admiratori ai operei lui Grigore Vieru.