Președinta Maia Sandu, despre cariera sa politică: „A trebuit să aleg: plec din țară sau încerc să schimb lucrurile aici, acasă”

„Femeile din Moldova sunt foarte puternice. Avem exemple de femei care reușesc în afaceri și, în același timp, au grijă de familie, femei care sunt cercetătoare. Deci, în toate domeniile avem femei puternice și cred că prin asta suntem cunoscuți în lume.” Afirmațiile au fost făcute de șefa statului, Maia Sandu, în cadrul unei emisiuni TV, realizată în ajunul sărbătorii de 8 Martie, comunică moldpres.md

Președinta a menționat că, de-a lungul timpului, femeile din țara noastră au dat dovadă de multă forță și voință.

Maia Sandu a menționat că nu și-a propus niciodată să devină politician.

„Am ajuns într-un moment în care nu mai aveam încredere în partidele politice sau, cel puțin, în conducerea partidelor politice, și atunci a trebuit să aleg: plec din țară sau încerc să schimb lucrurile aici, acasă. La Ministerul Educației, datorită reformelor pe care le-am făcut împreună cu colegii, am reușit să obținem sprijin popular, care a fost acel capital politic pe care m-am bazat atunci când am decis să încerc. Îmi iubesc țara și nu am vrut să o lăsăm pe mâna unor politicieni corupți. Am venit să demonstrăm că putem face și politică corectă, pe o finanțare transparentă, legală. Da, este adevărat, e complicat, mult mai complicat decât ne-am imaginat atunci când am pornit pe această cale, dar nu regret, pentru că avem o țară frumoasă care merită tot efortul nostru”, a adăugat Sandu.