Precizare: Republica Moldova are motorină pentru 12 zile și benzină pentru trei săptămâni

În cadrul unei emisiuni de la Moldova 1, ministrul Energiei, Dorin Junghietu a declarat că la zi, Republica Moldova dispune de stocuri în benzinării și în depozite aproximativ pentru șapte zile de consum, iar în depozitele de la Giurgiulești mai sunt stocuri pentru încă patru-cinci zile.

La rândul său, directrorul ANRE, Alexei Taran a a dat astăzi asigurări că Republica Moldova dispune de stocuri suficiente de produse petroliere. Oficialul a menționat că zilnic în Republica Moldova sunt importate produse petroliere și a îndemnat cetățenii să nu facă achiziții de carburanți în panică.