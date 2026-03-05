Precizare: Republica Moldova are motorină pentru 12 zile și benzină pentru trei săptămâni

De către
OdN
-
0
78

În cadrul unei emisiuni de la Moldova 1, ministrul Energiei, Dorin Junghietu a declarat că la zi, Republica Moldova dispune de stocuri în benzinării și în depozite aproximativ pentru șapte zile de consum, iar în depozitele de la Giurgiulești mai sunt stocuri pentru încă patru-cinci zile. 

La rândul său, directrorul ANRE, Alexei Taran a a dat astăzi asigurări că Republica Moldova dispune de stocuri suficiente de produse petroliere. Oficialul a menționat că zilnic în Republica Moldova sunt importate produse petroliere și a îndemnat cetățenii să nu facă achiziții de carburanți în panică.

 


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentCurs valutar, 5 martie 2026: euro scade cu patru bani, iar dolarul scade cu nouă bani, în raport cu leul moldovenesc
Articolul următorTradiția mărțișorului prinde viață la Biblioteca Publică Şuri
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.