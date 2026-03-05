Tradiția mărțișorului prinde viață la Biblioteca Publică Şuri

Atunci când firele alb și roșu se împletesc în mâinile unui copil, ia naștere mai mult decât un mărțișor, se naște o legătură cu trecutul şi un angajament față de viitor. Aceasta a fost esența unui eveniment special, desfășurat la Biblioteca Publică Șuri, în parteneriat cu gimnaziul „Viorel Ciobanu” și Casa de Cultură din localitate.

Pe 1 martie curent, sala bibliotecii s-a transformat într-un mic atelier al tradițiilor, unde mâinile harnice și inimile deschise au dat viață mărțișoarelor. La atelierul de confecționare a mărțișoarelor, au participat discipolii gimnaziului din comuna Șuri, sub îndrumarea profesoarei de educație tehnologică, Liceul ,,Ștefan cel Mare” din orașul Drochia, Natalia Ambros, în colaborare cu Biblioteca Publică Șuri, directoare Doinița Stamati și Casa de Cultură, director Andrei Cebotari.

Gesturile lor simple, concentrate, pline de sens, au umplut sala cu o energie caldă, specifică momentelor în care tradiția nu se predă, ci se trăieşte.

Tradiția nu este doar moștenită, ea se construieşte, se simte şi se transmite mai departe, – a menționat Natalia Ambros.

Fire albe și roșii, au prins contur în mâinile tinerilor învățăcei, iar mesele au devenit locuri de întâlnire pentru povești, zâmbete și creativitate.

Copiii și tinerii au descoperit că un mărțișor nu este doar un simbol al primăverii, ci o mică poveste lucrată cu răbdare, un semn al prieteniei și al continuității tradițiilor. Fiecare nod legat, fiecare detaliu lipit cu grijă a purtat emoția începuturilor și bucuria lucrului făcut împreună. În jurul lor, cărțile de pe rafturi păreau să vegheze tăcut, ca niște martori ai legăturii dintre cultură, memorie și prezent.

Atelierul a fost întregit de un program inedit, cu cântece de primăvară şi momente de recitare dedicate mamei, un omagiu discret, dar profund, adus celor care transmit mai departe dragostea pentru frumos şi pentru rădăcini. Emoția din ochii copiilor care ofereau mărțișoarele confecționate de ei, a spus mai mult decât orice discurs.

Biblioteca Publică Șuri, nu este doar un loc tăcut, în care volumele așteaptă cuminți să fie răsfoite. Prin inițiative, precum atelierul de confecționare a mărțișoarelor, ea se afirmă tot mai clar ca un centru viu al comunității, un spațiu cald și primitor, unde oamenii vin nu doar să citească, ci să creeze, să învețe și să se apropie unii de alții.

Aici, generațiile se întâlnesc firesc: copiii descoperă tainele tradițiilor, tinerii își exersează îndemânarea și imaginația, iar cei mai vârstnici împărtășesc amintiri și meșteșuguri păstrate din bătrâni. Între rafturile cu cărți și mesele pline de culoare, tradițiile respiră, capătă glas și sens, transformând biblioteca într-un adevărat atelier al memoriei colective.

În acest fel, fiecare copil ajunge să înțeleagă că aparține unui fir lung și frumos al istoriei acestor meleaguri, că gesturile simple – legarea unui șnur, modelarea unui simbol, ascultarea unei povești – îl leagă de trecut și îl pregătesc pentru viitor. Biblioteca devine, astfel, nu doar un loc al cunoașterii, ci o inimă care bate în ritmul comunității.

Inițiativa de la Șuri merită să fie privită şi ca un model replicabil. Parteneriatul dintre bibliotecă, Casa de Cultură și Gimnaziul „Viorel Ciobanu” arată că, atunci când instituțiile locale acționează împreună cu un scop comun, impactul depășește cu mult resursele disponibile. Nu sunt necesare bugete mari pentru a crea momente memorabile, este nevoie de voință, de oameni dedicați şi de credința că educația tradițională are puterea de a modela caractere.

Această frumoasă colaborare a dovedit că resursele unei comunități mici pot genera momente mari. Parteneriatul dintre cele două instituții a oferit cadrul ideal pentru ca tinerii să descopere că patrimoniul cultural al satului lor nu este o poveste din cărți, ci o realitate vie, pe care o pot atinge cu mâinile lor. În acel atelier, tradiția nu a fost doar învățată, ci trăită – iar mărțișoarele create au devenit punți delicate între generații, purtând cu ele căldura unei comunități unite.

Mărțișorul, acest simbol al primăverii şi al speranței, a devenit mult mai mult decât un obiect artizanal. A devenit o declarație: tradiția suntem noi, iar viitorul comunității începe din astfel de clipe.

Doinița STAMATI, directoarea Bibliotecii Publice Șuri , corespondentă VIP HTSJ (filiala Șuri)