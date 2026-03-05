Permisele de muncă deținute de lucrătorii străini stabiliți în Israel ar putea fi prelungite până la 30 iunie 2026

Ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Alexandru Roitman, a declarat că permisele de muncă deținute de lucrătorii străini stabiliți în Israel și angajați în sectoarele îngrijirii, agriculturii și construcțiilor ar putea fi prelungite până la 30 iunie 2026, fără a fi necesară depunerea unei cereri, scrie stiri.md.

Pentru a beneficia de această oportunitate, lucrătorii trebui să îndeplinească una dintre următoarele condiții și să nu existe niciun alt impediment pentru o astfel de prelungire: Permisele lor au expirat între 28 februarie 2026 și 31 martie 2026; S-au aflat în mod legal în Israel între 28 februarie 2026 și 31 martie 2026, inclusiv lucrătorii care au finalizat sau sunt în proces de finalizare a perioadei maxime de angajare de 63 de luni în Israel și a căror perioadă desemnată de pregătire pentru părăsirea Israelului s-a încheiat în intervalul menționat mai sus; Lucrătorii străini din sectorul construcțiilor care au finalizat perioada maximă de angajare de 63 de luni în Israel la 31 decembrie 2025 și au rămas în Israel în baza Hotărârii Guvernului nr. 3863 din 8 februarie 2026. (Foto: simbol)