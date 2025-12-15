„Povești nescrise la gura sobei” – șezătoare de suflet la Sofia, în cadrul Programului Național „Acces la Cultură”

Ziua de 12 decembrie curent, a lăsat o urmă frumoasă pentru comunitatea sofiană. Gimnaziul „Viorel Cantemir” din localitate a fost gazda unui eveniment deosebit – șezătoarea literară „Povești nescrise la gura sobei”, desfășurată într-o atmosferă caldă, autentică, în preajma sărbătorilor de iarnă și în ajunul Sfântului Andrei.

Sărbătoarea a reunit patru generații, care au împărtășit povești, colinde, urături și obiceiuri tradiționale, întregind frumos spiritul sărbătorii. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Valorificarea și promovarea patrimoniului cultural în zonele rurale”, implementat de HUB-ul Tinerilor Scriitori și Jurnaliști, Centrul de Creație a Copiilor Drochia, în parteneriat cu AO „Femeia de Azi”, Consiliul Raional al Tinerilor Drochia și redacția „Observatorul de Nord”, în cadrul Programului Național „Acces la Cultură”, lansat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova și CNCPPCI din Republica Moldova.

Șezătoarea a fost moderată cu multă dăruire de doamna Ala Bugai, coordonatoarea proiectului, alături de doamna Jana Gîrlă, directoare adjunctă pe educație, care împreună cu discipolii Gimnaziului „Viorel Cantemir” au prezentat un program artistic variat, dedicat sărbătorilor de iarnă. Momentele folclorice au fost susținute de Ansamblul folcloric de copii „Mugurel”, ghidat de doamna Aliona Mutruc, care a încântat publicul cu frumoase colinde, obiceiul „Capra” și tradiționalul Plugușor. De asemenea, cântecele din folclorul autentic, interpretate de ansamblul folcloric „Țărăncuțele”, ghidat de Anatol Ceremuș, au impresionat prin autenticitate și emoție. Un moment aparte l-a constituit cimilitura din străbuni, una dintre perlele folclorului vechi autentic, prezentată de doamna Liuba Patlatii. Pline de umor și autenticitate au fost și vrăjile în ajun de Sfântul Andrei, prezentate cu multă inspirație de tinere fete, de profesoare, dar și femei în etate, din ansamblul folcloric „Țărăncuțele”, fiind un dialog viu între generații.

„Această șezătoare este prima activitate a proiectului „Valorificarea și promovarea patrimoniului cultural în zonele rurale”, implementat în cadrul Programului Național „Acces la cultură”, fiind un frumos început al inițiativei noastre, – a menționat autoarea proiectului, Ala Bugai. – Toate creațiile, cântecele vechi, colindele, prezentate în cadrul șezătorii, vor fi incluse în culegerea „Comori populare – pentru toți și fiecare”, ce urmează să fie editată până la finele lunii ianuarie 2026. Este o mare onoare și responsabilitate să fim parte a acestui program guvernamental, pentru promovarea creației și folclorului autentic, moștenit din străbuni.”

Cu un mesaj de salut a venit și Diana Bugai, administratoarea AO „Femeia de Azi”, care a dorit un an plin de împliniri și realizări frumoase, dar și noi colaborări. Au fost adresate alese mulțumiri doamnei Irina Tighineanu, directoarea Gimnaziului „Viorel Cantemir” din Sofia, pentru găzduirea evenimentului, doamnei Jana Gîrlă, pentru receptivitate și buna organizare, profesorilor și elevilor instituției, în mod special Elenei Banaru, voluntară activă și discipolă a HUB-ului (filiala Sofia), pentru implicare și responsabilitate. Alese mulțumiri, jurnalistului Vadim Șterbate, operator foto-video „Observatorul de Nord”, pentru fotografiile memorabile, prin care a reușit să transforme clipele simple în amintiri prețioase. Șezătoarea literară „Povești nescrise la gura sobei” a demonstrat, încă o dată, că tradițiile și valorile autentice rămân o punte vie între generații și suflete.

Elena BANARU, corespondentă voluntară HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor (filiala Sofia)