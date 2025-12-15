Ministerul Afacerilor Externe îndeamnă moldovenii la maximă prudență: noi reguli pentru obținerea permisului de ședere sau cetățenie în Rusia

De către
OdN
-
0
56
MOSCOW, RUSSIA - NOVEMBER 03: Moldovan voters open the flags of Moldova and Russia as they wait in line to cast their vote for the presidential run-off in Moscow, Russia on November 03, 2024. (Photo by Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images)

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă asupra unor schimbări importante în legislația rusă, care pot avea implicații pentru cei care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă. Conform unui decret prezidențial, anumite categorii de străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligate să semneze un contract de serviciu militar sau să prezinte o adeverință care să ateste inaptitudinea pentru armată, comunică moldpres.md

Potrivit MAE, deși autoritățile ruse au menționat existența unor „condiții speciale” pentru cetățenii moldoveni, aplicarea acestora nu este clară, iar în practică există riscul ca persoanele să fie presate să accepte obligații militare.

MAE recomandă cetățenilor moldoveni să manifeste maximă prudență și să nu semneze niciun document cu caracter militar fără consultare juridică. În cazul presiunilor sau al situațiilor abuzive, aceștia sunt sfătuiți să solicite imediat asistență consulară.

Pentru informații suplimentare și sprijin, cetățenii pot contacta misiunea diplomatică a Republicii Moldova la Moscova:

Strada Rojdestvenka, 7, 107031, Moscova, Tel.: +7 (495) 790 75 46. E-mail: consulat.moscova@mfa.gov.md

De asemenea, este disponibilă linia de urgență a Ambasadei: +7 929 964 9079.


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedent„Povești nescrise la gura sobei” – șezătoare de suflet la Sofia, în cadrul Programului Național „Acces la Cultură”
Articolul următorSoroceanca Ada Odajiu din nou este fruntea – locul I la Cupa Republicii Moldova
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.