Ministerul Afacerilor Externe îndeamnă moldovenii la maximă prudență: noi reguli pentru obținerea permisului de ședere sau cetățenie în Rusia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă asupra unor schimbări importante în legislația rusă, care pot avea implicații pentru cei care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă. Conform unui decret prezidențial, anumite categorii de străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligate să semneze un contract de serviciu militar sau să prezinte o adeverință care să ateste inaptitudinea pentru armată, comunică moldpres.md

Potrivit MAE, deși autoritățile ruse au menționat existența unor „condiții speciale” pentru cetățenii moldoveni, aplicarea acestora nu este clară, iar în practică există riscul ca persoanele să fie presate să accepte obligații militare.

MAE recomandă cetățenilor moldoveni să manifeste maximă prudență și să nu semneze niciun document cu caracter militar fără consultare juridică. În cazul presiunilor sau al situațiilor abuzive, aceștia sunt sfătuiți să solicite imediat asistență consulară.

Pentru informații suplimentare și sprijin, cetățenii pot contacta misiunea diplomatică a Republicii Moldova la Moscova:

Strada Rojdestvenka, 7, 107031, Moscova, Tel.: +7 (495) 790 75 46. E-mail: consulat.moscova@mfa.gov.md

De asemenea, este disponibilă linia de urgență a Ambasadei: +7 929 964 9079.