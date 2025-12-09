Plăți compensatorii pentru bugetarii cu un salariu mai mic de 6.300 de lei, de la 1 ianuarie 2026

Angajații din sistemul bugetar, al căror salariu lunar, la o durată normală a programului de lucru, este mai mic de 6.300 de lei, vor primi plăți compensatorii, începând cu data de 1 ianuarie 2026.

Aceste compensații sunt prevăzute în proiectul de modificare a Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, prezentat de Ministerul Finanțelor. Documentul prevede ajustarea categoriilor de angajați care au dreptul la indemnizații pentru dezvoltarea potențialului managerial și profesional în cadrul autorităților locale de nivelul I, precum și clarificarea mecanismului de acordare a indemnizațiilor speciale anuale. Pentru punerea în aplicare a noilor dispoziții, în bugetul de stat sunt rezervate 293,4 milioane de lei.

Valoarea compensației va fi calculată ca diferența dintre suma de 6.300 de lei și remunerația stabilită în conformitate cu legea corespunzătoare, cu posibilitatea recalculării proporțional cu timpul efectiv lucrat. Această măsură reflectă creșterea salariului minim în țară de la 5.500 la 6.300 de lei.