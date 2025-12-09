Plăți compensatorii pentru bugetarii cu un salariu mai mic de 6.300 de lei, de la 1 ianuarie 2026

De către
OdN
-
0
324

Angajații din sistemul bugetar, al căror salariu lunar, la o durată normală a programului de lucru, este mai mic de 6.300 de lei, vor primi plăți compensatorii, începând cu data de 1 ianuarie 2026.

Aceste compensații sunt prevăzute în proiectul de modificare a Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, prezentat de Ministerul Finanțelor. Documentul prevede ajustarea categoriilor de angajați care au dreptul la indemnizații pentru dezvoltarea potențialului managerial și profesional în cadrul autorităților locale de nivelul I, precum și clarificarea mecanismului de acordare a indemnizațiilor speciale anuale. Pentru punerea în aplicare a noilor dispoziții, în bugetul de stat sunt rezervate 293,4 milioane de lei. Pentru aceasta în bugetul de stat sunt rezervate 293,4 milioane de lei.

Valoarea compensației va fi calculată ca diferența dintre suma de 6.300 de lei și remunerația stabilită în conformitate cu legea corespunzătoare, cu posibilitatea recalculării proporțional cu timpul efectiv lucrat. Această măsură reflectă creșterea salariului minim în țară de la 5.500 la 6.300 de lei.

 


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentCurs valutar, 9 decembrie 2025: euro și dolarul s-au ieftinit cu câte un ban
Articolul următorNoi medicamente compensate de la 1 ianuarie 2026: sunt vizați pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și cu afecțiuni care necesită anticoagulare
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.