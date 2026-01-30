Pentru siguranța la trafic drumarii au intervenit (și) pe sectoarele de drum din raioanele Soroca, Florești și Drochia

Administrația Națională a Drumurilor informează că, în această dimineață, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. În zona de Nord, partea carosabilă este umedă, pe alocuri înzăpezită și cu formări de ghețuș, iar în zonele de Centru și Sud carosabilul se prezintă umed, informează andsa.md

În contextul condițiilor meteo actuale, drumarii au intervenit pe parcursul nopții și continuă și în această dimineață, cu lucrări preventive de combatere a lunecușului, pentru siguranța participanților la trafic și asigurarea viabilității drumurilor naționale. Intervențiile au avut loc pe sectoarele de drum din raioanele Ocnița, Soroca, Dondușeni, Briceni, Rîșcani, Edineț, Florești, Drochia și Șoldănești.

Pentru informații privind starea drumurilor sau în cazul în care este necesară intervenția drumarilor, participanții la trafic pot apela, în orice moment, Serviciul Operativ al AND la numerele de telefon: (+373) 78 337 744 și (+373) 60 477 117.


