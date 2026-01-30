Caz tragic tragic în raionul Florești. Un bărbat a murit strangulat cu funia de siguranță

De către
OdN
-
0
182

Un bărbat de 38 de ani a decedat în urma unui incident produs în propria gospodărie. Tragedia a avut loc  în satul Cuhureștii de Jos din raionul Florești. Potrivit reprezentanților Poliției, victima se afla la domiciliu și curăța un copac. În timp ce tăia crengile, acesta pierdut echilibrul, a alunecat și s-a strangulat cu funia cu care era asigurat, transmite deschide.md

La fața locului a intervenit un echipaj de asistență medicală urgentă, care a putut doar să constate decesul persoanei. Corpul neînsuflețit a fost transmis spre expertiza medico-legală, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzei decesului. (Foto: simbol)


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentPentru siguranța la trafic drumarii au intervenit (și) pe sectoarele de drum din raioanele Soroca, Florești și Drochia
Articolul următorL-a convins Donald Trump pe Vladimir Putin să nu mai atace Ucraina timp de o săptămână?
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.