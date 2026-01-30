Caz tragic tragic în raionul Florești. Un bărbat a murit strangulat cu funia de siguranță

Un bărbat de 38 de ani a decedat în urma unui incident produs în propria gospodărie. Tragedia a avut loc în satul Cuhureștii de Jos din raionul Florești. Potrivit reprezentanților Poliției, victima se afla la domiciliu și curăța un copac. În timp ce tăia crengile, acesta pierdut echilibrul, a alunecat și s-a strangulat cu funia cu care era asigurat, transmite deschide.md

La fața locului a intervenit un echipaj de asistență medicală urgentă, care a putut doar să constate decesul persoanei. Corpul neînsuflețit a fost transmis spre expertiza medico-legală, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzei decesului. (Foto: simbol)