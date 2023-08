Pentru a se adăposti de ploi, locuitorii din Soroca s-au apucat să-și repare singuri acoperișurile deteriorate / VIDEO

Tatiana Bujor din satul Bădiceni, raionul Soroca, povestește că se afla acasă atunci când a început furtuna. Vântul puternic i-a smuls câteva foi de ardezie de pe acoperiș. Femeia susține că nu a așteptat ajutorul din partea autorităților și s-a apucat să-l repare cu forțele proprii.

„Când am văzut că plouă și a mai venit un șuvoi, am fost nevoiți să descoperim din altă parte. Am avut o construcție, am scos, că avem copii mici și să nu plouă să ne cadă podul, am scos de acolo și am pus acoperământ înapoi. Să nu ajungem mai rău, până va veni ajutorul. Sperăm că va veni și vom pune înapoi de unde am luat, să mergem înainte.”

În aceeași situație sunt și alte zece familii din satul Bădiceni.

„Mi-a descoperit saraiul, vreo cinci foi. Mi-a stricat câteva și am pus din bucăți, așa cum a fost am pus, că a cădea podul jos și asa stă din bucăți. A doua zi iar ploaie, azi, iată, iar plouă și ce am avut să lăsăm așa descoperit? Am pus din bucăți cum este”, spune Valentin Barițchi, locuitor din Bădiceni.

Reprezentanții Comisiei pentru Situații Excepționale din Soroca susțin că au evaluat toate pagubele, iar rezultatele vor fi examinate.

„S-a întrunit Comisia și s-au dat mai departe toate actele. Au fost comisii de la Consiliul raionul și de la Starea excepțională și s-a controlat, s-au făcut actele necesare și după asta am dus la Consiliul raionul actele. Avem nevoie de 190 de foi de ardezie. Din sursele proprii, s-au astupat toate găurile ca sa nu plouă, că mai în fiecare zi plouă și nu trebuie de așteptat până va veni ajutorul”, susține Dumitru Păcuraru, inginer cadastral.

Potrivit Consiliului Raional Soroca, în total, au fost afectate acoperișurile a 71 de locuințe din 11 localități. Pentru reparația lor sunt necesare 994 de foi de ardezie.