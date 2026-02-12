Verde pentru carnea și produsele din carne de pasăre moldovenești pe piața Uniunii Europene

De către
OdN
-
0
26

 Comisia Europeană a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/278, prin care sunt aduse modificări importante anexelor XIV și XV la Regulamentul (UE) 2021/404, în ceea ce privește lista țărilor terțe autorizate să introducă în Uniunea Europeană transporturi de carne proaspătă de pasăre, precum și produse din carne de pasăre. 

Ca urmare a acestei decizii, întreg teritoriul Republicii Moldova este inclus în lista țărilor autorizate pentru introducerea în UE a transporturilor de produse din carne de pasăre.

Aceste modificări normative s-au datorat eforturilor depuse de Autoritatea Competenta (Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor), care a furnizat suficiente garanții despre faptul că în zonele de unde își are originea carnea proaspătă de pasăre, precum și produsele din carne de pasăre, autorizată pentru export în Uniunea Europeană, nu s-au înregistrat  focare de gripă aviară înalt patogenă timp de cel puțin 12 luni.

Prin actualizarea dată, Republica Moldova își consolidează statutul în cadrul sistemului european de autorizare a exporturilor de origine animală, recunoscându-se standardele de sănătate publică și de sănătate animală aplicate pe teritoriul țării. Măsurile adoptate de Comisie reflectă evaluările privind situația epidemiologică a bolilor transmise prin animale și se înscriu în politicile UE de garantare a siguranței alimentare și a protecției consumatorilor.

Listarea Moldovei in Regulamentul UE va facilita accesul producătorilor la piața de consum extinsă a UE și va încuraja alinierea continuă la reglementările și standardele comunitare în domeniul sănătății animalelor și siguranței alimentelor.

Această decizie confirmă recunoașterea la nivel european a sistemului național de regionalizare și control sanitar-veterinar și consolidează oportunitățile de export pentru producătorii din Republica Moldova pe piața Uniunii Europene, contribuind la dezvoltarea sectorului avicol și la creșterea competitivității produselor autohtone.

 

 


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentȘcolile auto: la categoria B se înregistrează cea mai mică medie de promovare la proba practică – doar unu din patru „cursanți” susțin examenul
Articolul următorCine este Tatiana Rotari, noua deputată PAS. Ce avere declară
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.