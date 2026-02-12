Verde pentru carnea și produsele din carne de pasăre moldovenești pe piața Uniunii Europene

Comisia Europeană a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/278, prin care sunt aduse modificări importante anexelor XIV și XV la Regulamentul (UE) 2021/404, în ceea ce privește lista țărilor terțe autorizate să introducă în Uniunea Europeană transporturi de carne proaspătă de pasăre, precum și produse din carne de pasăre.

Ca urmare a acestei decizii, întreg teritoriul Republicii Moldova este inclus în lista țărilor autorizate pentru introducerea în UE a transporturilor de produse din carne de pasăre.

Aceste modificări normative s-au datorat eforturilor depuse de Autoritatea Competenta (Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor), care a furnizat suficiente garanții despre faptul că în zonele de unde își are originea carnea proaspătă de pasăre, precum și produsele din carne de pasăre, autorizată pentru export în Uniunea Europeană, nu s-au înregistrat focare de gripă aviară înalt patogenă timp de cel puțin 12 luni.

Prin actualizarea dată, Republica Moldova își consolidează statutul în cadrul sistemului european de autorizare a exporturilor de origine animală, recunoscându-se standardele de sănătate publică și de sănătate animală aplicate pe teritoriul țării. Măsurile adoptate de Comisie reflectă evaluările privind situația epidemiologică a bolilor transmise prin animale și se înscriu în politicile UE de garantare a siguranței alimentare și a protecției consumatorilor.

Listarea Moldovei in Regulamentul UE va facilita accesul producătorilor la piața de consum extinsă a UE și va încuraja alinierea continuă la reglementările și standardele comunitare în domeniul sănătății animalelor și siguranței alimentelor.

Această decizie confirmă recunoașterea la nivel european a sistemului național de regionalizare și control sanitar-veterinar și consolidează oportunitățile de export pentru producătorii din Republica Moldova pe piața Uniunii Europene, contribuind la dezvoltarea sectorului avicol și la creșterea competitivității produselor autohtone.